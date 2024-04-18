Разработку проекта и смет новых линий освещения со светодиодными светильниками заказала «Объединенная энергетическая компания». Его планируют завершить в июне. Фонари поставят по следующим адресам
В лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом, на разных дорожках (135 фонарей, 3275 метров новых линий освещения)
В лесу у корпуса 914 на большой детской площадке (19 фонарей) и на малой площадке у голубятни (пять фонарей, всего 550 метров)
В лесу 8-го микрорайона на детской площадке у корпуса 815 (четыре фонаря).
Сроки установки самих фонарей пока не уточняются.
Всего в 2024 году в Зеленограде планировали установить более четырехсот фонарей, для этого проводили натурные обследования, инженерно-экологические изыскания и оценивали целесообразность установки.
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