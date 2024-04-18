В лесу 8-го микрорайона на детской площадке у корпуса 815 (четыре фонаря).

Сроки установки самих фонарей пока не уточняются.

Всего в 2024 году в Зеленограде планировали установить более четырехсот фонарей, для этого проводили натурные обследования, инженерно-экологические изыскания и оценивали целесообразность установки.