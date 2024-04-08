Андрей Петров работает в зеленоградском ГБУ «Автомобильные дороги». Несколько лет назад его необычный метод уборки возле Черного озера стал известен по всей стране — он использовал моноколесо, как средство механизации. Ковш сделал из газового баллона, колесики взял от садовой тележки, а ручки согнул из трубы, рассказывал тогда Андрей Александрович.

А сейчас в управе ему вручили благодарность и памятный сувенир. «Настоящее уважение вызывают люди, способные использовать творческий подход в рутинной работе, — отметили в управе. — Мы привыкли чистые улицы города воспринимать как должное, и не задумываемся: чьим трудом эта чистота достигается».

«Писала не раз в префектуру слава благодарности этому человеку, — пишет Елена в зеленоградском телеграм-чате. — И правда, отлично выполняет свою работу, а нам приятно, что всё ухожено, снег во время расчищен». «Много лет гуляем около Черного озера, как раз по участку этого сотрудника, и всегда чистенько! — рассказала Анастасия. — Пожалуй, это единственное место в городе, где своевременно убирается снег после любого снегопада! Человек делает свою работ на совесть, обязательно нужно отмечать таких людей и денежкой тоже!»

Кажется, в условиях острой нехватки дворников надо ещё больше ценить тех, кто продолжает работать и тем более делает это хорошо. Теперь ведь каждый на вес золота.