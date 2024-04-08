Как переделают зону отдыха возле Школьного озера: пляж, фотозона, спортплощадки, домики для рыбаков. И опасения, что получится не очень
Работы в 10-м микрорайоне продлятся до конца августа, но практика показывается, что доделывать и исправлять ошибки могут ещё долго.
Местные жители не понимают, как им теперь ходить: «Дети из школы домой какие пути обхода должны искать?», «Разумеется все идут в обход по газонам», пишут они в зеленоградском телеграм-чате. Похоже, теперь им придётся выбирать не только другие места для прогулок и купания, но и просто для передвижения по району.
Просим местных жителей делиться своими впечатлениями о проводимых работах: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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