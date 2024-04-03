Петицию об этом создал организатор стендап-концертов в Зеленограде Евгений Должкевич.

«Как любитель стендапа и организатор открытых микрофонов в Зеленограде, я заметил, что одного из наших самых любимых комиков, Алексея Щербакова, никогда не видели жители нашего города. Это вызывает большое разочарование среди местных поклонников его таланта, — пишет Должеквич. — Мы приглашаем комиков из Москвы и со всей России, но мы особенно хотим увидеть выступление Алексея Щербакова прямо здесь, в Зеленограде».

Алексей Щербаков — популярный российский комик родом из Зеленограда (вот его канал на ютубе).

Автор петиции обращается к Щербакову с просьбой рассмотреть его инициативу и организовать свое выступление в Зеленограде в ближайшее время. При этом он готов «оказать всяческую поддержку в организации и продвижении этого мероприятия».

Подписать петицию можно здесь.