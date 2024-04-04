Предоставление социальных услуг продолжают оптимизировать. Клиентская служба в корпусе 606 закрыта, жителей Зеленограда теперь принимают только в корпусе 1641.

Пенсионный фонд РФ с прошлого года называется Социальным фондом (после объединения пенсионного с фондом социального страхования — СФР). Отделение в 6-м микрорайоне называлось клиентской службой «Матушкино-Савелки», её объединили с отделением «Крюково» в корпусе 1641. Это нежилое здание (хозблок) на улице Каменка, расположено между остановками «Корпус 1640» и «Корпус 1645». Здесь останавливаются автобусы №22, 28, 32, 400К. Прием жителей с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 и в последнюю субботу месяца с 9:00 до 15:45.

На приём в СФР лучше записаться — без этого могут не принять. Запись происходит через сайт фонда es.pfrf.ru/znp. Подробности можно уточнить по единому телефону 8-800-100-00-01.

Клиентские службы на местах занимаются приемом заявлений и документов для назначения пенсий, социальных выплат и пособий, оформлением СНИЛС, сертификата на материнский капитал и еще многими услугами по социальному обеспечению. Отдельные услуги предоставляются через МФЦ и сайт госуслуг, но, судя по очередям в отделении в 16-м микрорайоне, у людей много вопросов, которые решаются только личным визитом. На вопросы отвечают и в группе регионального Соцфонда вконтакте.

Сайт Соцфонда РФ выдает еще один адрес обслуживания клиентов в Зеленограде — корпус 1649, «для приема граждан директором и заместителями директора», телефон: 8-499-717-21-75. По телефону говорят, что здесь находится управление персонифицированного учета для организаций.