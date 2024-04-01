С 12 часов и до ночи будет работать веранда на втором этаже ресторана «Пивальди» на площади Юности. Веранда утеплена, на ней установлены тепловые обогреватели, если нужно, дадут пледы. Места на веранду лучше бронировать заранее на сайте ресторана. Кстати, весь апрель с понедельника по четверг в «Пивальди» два черри-бургера с вишневым соусом продают по цене одного, за двести рублей.

Всего в Зеленограде можно разместить более 50 сезонных кафе. Другие тоже активно строятся. По правилам, сезонные кафе должны вписываться в архитектурный стиль, быть безопасными и не мешать пешеходам. Контролирует их обустройство ОАТИ (горячая линия 8-495-690-77-70).