У девятилетнего Ростислава Собещакова генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия второго типа (СМА). Из-за слабости мышц он не может передвигаться самостоятельно, только в коляске.

Все годы жизни этого сильного мальчика — это борьба за жизнь, поиск путей лечения, реабилитации. Слабые мышцы стали причиной множественных контрактур тела, сколиоза, коленных и тазобедренных контрактур. Последствия устранили с помощью операции. Во всем теле Ростика стоит металл. Без этих операций он не смог бы полноценно дышать, сидеть и двигать руками. Они позволили избавиться от болей и дышать.

Три года назад он стал принимать инновационный препарат «Рисдиплам», который помогает затормозить стремительное течение заболевания и вернуть часть утраченных навыков.

Сейчас получена рекомендация лечащего врача и ортопеда о необходимости вертикализировать Ростислава, это важно для качественного продолжения лечения, поскольку вертикальное положение помогает правильно работать всем системам организма: от дыхания до пищеварения. Возможности самостоятельно приобрети дорогостоящую опору для стояния у семьи нет.

Поэтому зеленоградский благотворительный фонд «Важные люди» собирает 370 тысяч рублей на вертикализатор для Ростислава. Помочь ему можно на сайте фонда. Важна также информационная помощь — перешлите эту информацию знакомым. Спасибо за поддержку