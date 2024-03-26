Специалисты организации «Стайл Групп», которая капитально ремонтирует канализационный коллектор и сети в Менделеево, сейчас вместе со спасателями работают на объекте, сообщил глава Солнечногорского округа Михальков и выразил им благодарность за неравнодушие и отзывчивость. Сейчас предполагается, что поисковая операция для поиска тел продлится до 17 часов вторника

Работы по капитальному ремонту сетей в Менделееве начались в августе. К концу года «Стайлгрупп» по обещанию Михалькова компания должна была полностью завершить замену сетей на Институтской и Пионерской улицах, на которых зимой пришлось более 70% аварий.

Между тем, проблемы с горячей водой и отоплением в Менделеево продолжаются. Вот и сегодня жители жалуются местной администрации: «Сейчас около минуты сливалась горячая вода, но толку — ноль, вода холодная», «Сегодня в семь утра горячая вода была, а сейчас опять отключена. Долго ещё будут эти качели? Или теперь ГВС будут по часам включать? Батареи еле тёплые»

Практика использования местных коммунальщиков для помощи при чрезвычайных ситуациях, есть и в Зеленограде. Например, они выезжали в Рязанскую область, тушить лесные пожары, дым от которых шел, в частности, на Зеленоград. Есть и более длительные командировки: пятьдесят коммунальщиков из Зеленограда побывали в месячных командировках в Донецке, где не хватает своих кадров.