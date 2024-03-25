О проверках сообщил очевидец в в группе «Типичные Химки»: «Пока ехали в Москву, чуть ли не каждую остановку проходили полицейские, проверяли документы. Теперь еду обратно, уже четыре раза проходили для проверки».

Сразу после теракта в «Крокусе», вечером в пятницу, в РЖД объявили, что сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Сохранился ли этот режим сейчас, неизвестно.

Насколько массовые эти проверки, непонятно. Другие пассажиры говорят, что тоже ехали сегодня утром на МЦД, но ничего подобного не видели.

Последнее время широкое распространение получил другой аспект работы с мигрантами — регулярно проверяли «бывших мигрантов», то есть тех, кто недавно получил гражданство РФ, на предмет постановки на воинский учёт. Такие проверки проходили, в частности, в Андреевке и Ржавках — в ходе этих рейдов нашли десять человек, не посетивших военкомат.

А с начала марта 11 иностранных граждан, проживающих здесь на законных основаниях, «при содействии военных следователей сопровождены в пункты отбора», где заключили контракты о прохождении военной службы.