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Более трехсот человек пришли в зеленоградскую больницу после теракта в «Крокусе», чтобы сдать кровь. Для этого люди стояли в длинной очереди на улице 24.03.2024 ZELENOGRAD.RU

169 доноров зарегистрировались и были приняты, 97 из них были допущены к донации. Более 130 участников запланировали визит на другие дни, поскольку запасы крови были уже пополнены. Заготовлено 44 литра крови.

С вечера пятницы на горячую линию больницы поступило более 400 звонков. Люди были готовы приехать ночью, чтобы сдать кровь. Все доноры сдавали кровь безвозмездно, многие отказывались даже от компенсации.

«Благодарим всех кто откликнулся! Банк крови пополнен запасами. В настоящее время острой потребности в донорской крови нет. Дальнейший прием доноров будет вестись в плановом порядке. Ждем вас по будням!», — сообщили в больнице.

Отделение трансфузиологии продолжит работу в понедельник в плановом режиме по предварительной записи на сайте donor.mos.ru

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Метки:
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