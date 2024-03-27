Дорожка идёт от конечной автобусной остановки «Северная» за заводом «Микрон» и башней НИИМЭ в Зеленограде до крайних домов микрорайона Искра в Чашниково — ею активно пользуются жители Искры и ближайшей части Чашниково. А для зеленоградцев она может стать маршрутом необычной прогулки к истоку Болдова ручья, улицам Искры и остаткам дворянской усадьбы в Чашниково. Сама дорожка — отрезок прежнего Екатерининского тракта, старой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, которая когда-то проходила через деревню Матушкино.

Несколько лет назад Зеленоград отремонтировал свою часть этой дорожки — до границы с Московской областью. Теперь область отремонтирует вторую часть. Затраты на ремонт составят 1,7 млн рублей.

О расширении программы «Пешком в Подмосковье» написал ВКонтакте глава Солнечногорского округа Михальков — «Новые обустроенные пешеходные дорожки появятся соединят дворы с садиками или школами, общественными пространствами, сделав привычный для сотен, а порой и тысяч жителей маршрут комфортнее и безопаснее».

В это программу вошла и 200-метровая дорожка «от мкр. Искра вблизи д. 46 до зеленоградского лесопарка и автобусной остановки» тоже вошла в программу. Объявлен конкурс на выполнение этих работ — подрядчика выберут в апреле. При ремонте должны снять старый асфальт, сделать новое основание дорожки из песка и щебня с геотекстильной прослойкой и вяжущим материалом, затем положить новый асфальт и бордюры.