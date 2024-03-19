Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с пожарной машиной, которая ехала по встречке 19.03.2024 ZELENOGRAD.RU

По сообщению очевидцев, произошло лобовое столкновение пожарной машины, которая ехала по встречной полосе, и легковой, которая её не заметила.

«Передо мной эта авария была, — рассказал „Зеленоград.ру“ Андрей. — Я ехал в среднем ряду, а он с правой полосы перестроился между мной и впереди едущей машиной, а затем сразу перестроился в левую полосу, где как раз по встречке ехал пожарный Камаз. Если была бы дистанция у него, он бы увидел, а так как он влез передо мной, и притерся к впереди едущей машине, у него обзора не было».

Он также утверждает, что пожарная машина ехала со включенной сиреной и мигалками. «Я её ещё со светофора видел», добавил Андрей.

Водитель легковой машины погиб — тело лежало на дороге, накрытое черным пакетом. Есть ли другие пострадавшие неизвестно. Также повреждена ещё одна легковая машина.

На Панфиловском проспекте образовалась пробка, машины объезжали место ДТП по тротуару.

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Метки:
панфиловский проспект, дтп с пострадавшими
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