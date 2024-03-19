«Передо мной эта авария была, — рассказал „Зеленоград.ру“ Андрей. — Я ехал в среднем ряду, а он с правой полосы перестроился между мной и впереди едущей машиной, а затем сразу перестроился в левую полосу, где как раз по встречке ехал пожарный Камаз. Если была бы дистанция у него, он бы увидел, а так как он влез передо мной, и притерся к впереди едущей машине, у него обзора не было».

Он также утверждает, что пожарная машина ехала со включенной сиреной и мигалками. «Я её ещё со светофора видел», добавил Андрей.

Водитель легковой машины погиб — тело лежало на дороге, накрытое черным пакетом. Есть ли другие пострадавшие неизвестно. Также повреждена ещё одна легковая машина.