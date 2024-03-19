Связать Северо-Восточную хорду как часть скоростной дороги и Ленинградку планируют магистральной дорогой длиной 17 километров — она пройдет примерно от МЦК «Балтийская» возле метро «Войковская» и до МЦК «Лихоборы». Утвержден проект планировки дороги с эстакадами, а само строительство должно начаться «скоро», как говорят в мэрии. По планам, начнут строить от Ленинградского шоссе.

Новая автодорога пройдет на севере Москвы по участкам улиц Нарвской, Адмирала Макарова, Выборгской, Онежской, Клары Цеткин, Михалковской, Автомоторной, Головинского шоссе, Лихоборской набережной, 2-го Лихачевского переулка. Связь с Ленинградским шоссе — в районе Нарвской улицы, оттуда и начнут строить. С другой стороны примыкание к СВХ — возле Лихоборской набережной.

В утвержденном проекте планировки новой дороги сообщается, что строительство нужно для обслуживания существующей и проектируемой жилой застройки вдоль МЦК.

Институт Генплана, занимавшийся разработкой проекта, пишет, что основная цель в разгрузке Северо-Западной хорды (улиц Большой Академической и Народного Ополчения), перераспределении транспортных потоков на севере Москвы. И да — это транспортное обеспечение будущей застройки возле МЦК.