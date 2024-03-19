Ленинградское шоссе и Северо-Восточную хорду свяжут новой дорогой 19.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Связать Северо-Восточную хорду как часть скоростной дороги и Ленинградку планируют магистральной дорогой длиной 17 километров — она пройдет примерно от МЦК «Балтийская» возле метро «Войковская» и до МЦК «Лихоборы». Утвержден проект планировки дороги с эстакадами, а само строительство должно начаться «скоро», как говорят в мэрии. По планам, начнут строить от Ленинградского шоссе.

Новая автодорога пройдет на севере Москвы по участкам улиц Нарвской, Адмирала Макарова, Выборгской, Онежской, Клары Цеткин, Михалковской, Автомоторной, Головинского шоссе, Лихоборской набережной, 2-го Лихачевского переулка. Связь с Ленинградским шоссе — в районе Нарвской улицы, оттуда и начнут строить. С другой стороны примыкание к СВХ — возле Лихоборской набережной.

В утвержденном проекте планировки новой дороги сообщается, что строительство нужно для обслуживания существующей и проектируемой жилой застройки вдоль МЦК.

Институт Генплана, занимавшийся разработкой проекта, пишет, что основная цель в разгрузке Северо-Западной хорды (улиц Большой Академической и Народного Ополчения), перераспределении транспортных потоков на севере Москвы. И да — это транспортное обеспечение будущей застройки возле МЦК.

Как пройдет дорога

Запланировано, в частности строительство эстакад с Северо-Восточной хорды на новую дорогу, реконструкция участка Лихоборской набережной от примыкания к проектируемой магистрали до Автомоторной улицы, реконструкция участков Автомоторной улицы, 2-го Лихачевского переулка, улицы Клары Цеткин от проезда Черепановых до Старопетровского проезда, Старопетровского проезда, Михалковской улицы от Онежской улицы до ЖК «Михалковский» и далее до Нарвской улицы, строительство эстакады по основному ходу Нарвской улицы, правоповоротной эстакады с Нарвской улицы на Новопетровский проезд, продление улицы Адмирала Макарова до МЦК (до пересечения с Нарвской улицей), строительство участка проектируемой магистрали вдоль МЦК от Нарвской улицы до Ленинградского шоссе. На отдельных участках новой трассы устроят остановки общественного транспорта. Потребуется переустроить инженерные коммуникации. В зоне строительства магистрали есть здания, признанные объектами культурного наследия — как регионального, так и федерального значения. Их должны сохранить.

По данным Москомархитектуры, протяженность планируемой к строительству и реконструкции улично-дорожной сети — 17,15 км. В проекте планировки это 18,3 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и городской программы «Развитие транспортной системы» и для развития инфраструктуры Центрального транспортного узла — важного направления национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», сообщает столичный Стройкомплекс.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, ленинградское шоссе
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с пожарной машиной, которая ехала по встречке Новости
Спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов Николая Носова — 24 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Ленинградское шоссе и Северо-Восточную хорду свяжут новой дорогой Новости
Как наш земляк из деревни Каменка передал Крым Украине. История Михаила Тарасова, которого теперь называют «политическим преступником» Истории
Спектакль «Близость» — 30 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Родители погибшего под поездом ребенка обвиняют РЖД в надругательстве над его телом Новости
Компенсационные автобусы вместо электричек — то густо, то пусто и блуждающие водители Новости
Весенняя распродажа и скидки до -70% в магазине «Organic Shop» (ТК «Иридиум») — до конца марта Реклама
Второе место на выборах президента в Зеленограде занял кандидат Даванков Новости
Кто-то бросает на припаркованные у дома машины пакеты с водой — от них остаются вмятины Новости
Гастроцентр доктора Наседкина — подробнее о врачах, ценах, услугах Реклама
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
Пруд Быково болото в 1-м микрорайоне очистят от ила, посадят водные растения и благоустроят берег. Работы будут идти до конца года Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 15-17 марта Реклама
Масштабный ремонт автомобильных дорог начнут в Зеленограде с 15 апреля. Вот их список Новости
Автобусный маршрут №1297к «Голубое—Крюково—Зеленопарк» начал работать Новости
Открыт набор в IT-колледж Компьютерной академии «ТОП» Реклама
Четыре тысячи школьников сегодня учатся в МИЭТе, потому что школы заняты выборами Новости
Любимую горожанами скульптуру девочки с собакой сломали Новости
Добро пожаловать в захватывающий мир трехмерного моделирования! АБИТ-РосНОУ приглашает на обучение трехмерному моделированию и 3d-печати Реклама
Дворники, оказывается, не только снег убирают, но ещё и платежные квитанции разносят по почтовым ящикам. Раньше мэрия отдельно платила за эту доставку Новости
Зачем нужно отменять электрички три уикенда подряд — подробное объяснение от мэрии Новости
Летние IT-каникулы в компьютерной академии «Топ Зеленоград» со скидкой -20% — только до 15 марта Реклама
Обряд призыва весны провели зеленоградские коммунальщики — покрасили засыпанную снегом скамейку Жизнь
Собянин приехал в Зеленоград, чтобы доложить Путину о начале строительства ВСМ Новости
В школе рисования «Палитра увлечений» учат рисовать, а не срисовывать! Реклама
Историческое мозаичное панно на площади Юности обследуют и может быть отреставрируют. Оно частично разрушено, но повреждения спрятали Новости
Автобусы вместо электричек запустят на все выходные марта из-за массовых отмен на МЦД Новости
Бывший директор школ 1528, 1353 и муниципальный депутат Андрей Слесарев скоропостижно скончался на 62-м году жизни Новости
Колоть иль ворошить — вот в чём вопрос? Что лучше? Ответ на этот гамлетовский вопрос ищут сейчас зеленоградские коммунальщики Новости
В лесу за 17 микрорайоном появилась новая дорога к будущему коттеджному поселку на реке Горетовке. Участки под него пытаются продать уже год Истории
Бесплатный мастер-класс для детей «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» Реклама
Увековечить память главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского к его столетнему юбилею, назвав его именем Центральную площадь Истории
На «зеленой» ветке метро запустили новейший поезд «Москва 2024». Но менять все старые и шумные вагоны будут ещё несколько лет Новости
Определён застройщик промзоны Малино. Здесь будет новый жилой квартал Новости
Спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов Николая Носова — 24 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
© 1997–2024 Зеленоград.ру