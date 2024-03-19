Связать Северо-Восточную хорду как часть скоростной дороги и Ленинградку планируют магистральной дорогой длиной 17 километров — она пройдет примерно от МЦК «Балтийская» возле метро «Войковская» и до МЦК «Лихоборы». Утвержден проект планировки дороги с эстакадами, а само строительство должно начаться «скоро», как говорят в мэрии. По планам, начнут строить от Ленинградского шоссе.
Новая автодорога пройдет на севере Москвы по участкам улиц Нарвской, Адмирала Макарова, Выборгской, Онежской, Клары Цеткин, Михалковской, Автомоторной, Головинского шоссе, Лихоборской набережной, 2-го Лихачевского переулка. Связь с Ленинградским шоссе — в районе Нарвской улицы, оттуда и начнут строить. С другой стороны примыкание к СВХ — возле Лихоборской набережной.
В утвержденном проекте планировки новой дороги сообщается, что строительство нужно для обслуживания существующей и проектируемой жилой застройки вдоль МЦК.
Институт Генплана, занимавшийся разработкой проекта, пишет, что основная цель в разгрузке Северо-Западной хорды (улиц Большой Академической и Народного Ополчения), перераспределении транспортных потоков на севере Москвы. И да — это транспортное обеспечение будущей застройки возле МЦК.
Запланировано, в частности строительство эстакад с Северо-Восточной хорды на новую дорогу, реконструкция участка Лихоборской набережной от примыкания к проектируемой магистрали до Автомоторной улицы, реконструкция участков Автомоторной улицы, 2-го Лихачевского переулка, улицы Клары Цеткин от проезда Черепановых до Старопетровского проезда, Старопетровского проезда, Михалковской улицы от Онежской улицы до ЖК «Михалковский» и далее до Нарвской улицы, строительство эстакады по основному ходу Нарвской улицы, правоповоротной эстакады с Нарвской улицы на Новопетровский проезд, продление улицы Адмирала Макарова до МЦК (до пересечения с Нарвской улицей), строительство участка проектируемой магистрали вдоль МЦК от Нарвской улицы до Ленинградского шоссе. На отдельных участках новой трассы устроят остановки общественного транспорта. Потребуется переустроить инженерные коммуникации. В зоне строительства магистрали есть здания, признанные объектами культурного наследия — как регионального, так и федерального значения. Их должны сохранить.
По данным Москомархитектуры, протяженность планируемой к строительству и реконструкции улично-дорожной сети — 17,15 км. В проекте планировки это 18,3 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и городской программы «Развитие транспортной системы» и для развития инфраструктуры Центрального транспортного узла — важного направления национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», сообщает столичный Стройкомплекс.