Компенсационные автобусы вместо электричек — то густо, то пусто и блуждающие водители 18.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Хотели как лучше, но кое-что пошло нет так с автобусами КМ1, которые в эти выходные пустили по маршруту «станция Крюково — метро Ховрино» вместо отмененных на несколько часов электричек

В мэрии обещали, что автобусы будут ходить каждые две минуты. Утром в субботу, похоже, это обещание выполнили. Для этого пригнали так много больших автобусов-гармошек, что они заполнили Крюковскую площадь и ближайшие улицы.

Но на следующий день расписание поломалось: «15 минут уже нет автобуса», пишет Марина. «По поводу „каждые две минуты“ враньё — около 15 минут автобуса не было», пишет Александр. «Подтверждаю, никакие не две минуты интервал — сегодня от Крюково к метро не могли уехать, пишет Елена. — Не было автобуса 20 минут, при этом уже была толпа на него, когда пришла. То есть по факту автобуса не было дольше»

В чем причина изменения обещанного интервала, непонятно. Возможно, увидев, что автобусы уезжают пустыми, в дептрансе решили, что можно увеличить интервал. Но какая же это тогда компенсация электричек, которые уходят каждые пять минут даже по выходным? Или же не надо было обещать автобус каждые две минуты.

Другая проблема — некоторые водители, похоже, не знали маршрут. Автобус должен был ехать экспрессом по платной дороге М-11, но водители неоднократно пропускали съезд на неё:

«Один автобус проехал съезд на М11 в сторону Москвы, собрался ехать в область, а наш зевнул съезд с М11 к метро Ховрино, и катал нас по району дополнительно десять минут», пишет Ирина. «Мы тоже сегодня утром катались с вереницей автобусов в поисках съезда на М11. Со второго раза удача нам улыбнулась», подтверждает Анна. «Села в КМ1, он в итоге уехал по М11 в сторону Солнечногорска! Суммарно потеряла около часа, сильно опоздала на мероприятие… минус кругленькая сумма за билеты, можно было уже вообще не идти», рассказала Елена.

Автобус КМ1 будет работать и на следующих выходных — 23 и 24 марта. Возможно, стоит пускать автобусы поменьше и раз в пять-десять минут. Будет ли скорректирована его работа, пока неизвестно. Спросим в мэрии.

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Метки:
электричка, мцд, автобус км
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