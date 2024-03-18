По предварительным данным с избирательных участков в Зеленограде:
- Путин получил 80,11% голосов
- Даванков (партия «Новые люди») — 8,5%
- Харитонов (КПРФ) — 5,3%
- кандидат «испорченный бюллетень» — 4,1%
- Слуцкий (ЛДПР) — 2,1%
При этом на трети избирательных участков Даванков набрал больше десяти процентов голосов, а на двух — больше 20%.
Соответственно, Путин на этих участках получил относительно мало:
- на участке 3197 (корпуса 1538, 1544, 1546, 1639, 1640, 1643) — 59%
- на участке 3495 (23-й микрорайон) — 63%
- также меньше 70% Путин получил на участке 3187 (корпуса 1801А, 1801Б, 1802, 1803, 1804А, 1804Б, 1811, 1824)
И наоборот — на пяти участках Даванков получил так мало голосов, что занял последнее место. В основном эти участки в районе Матушкино. Получается, что люди в соседних домах голосовали очень по-разному.
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