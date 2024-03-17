Он также утверждает, что кидают не только пакеты с водой, но и камни — одному автомобилю попало в крышу, а другому (возле корпуса 828) такой камень разбил лобовое стекло.

Однако по другим свидетельствам, хулиганят не только дети. «Видела как пустую бутылку из-под пива выбросили из этого дома и попали на припаркованное такси. И это взрослый мужик сделал», рассказала Анна.

Будьте осторожны, оставляя машины и ходя под окнами домов. Напишите, если вы что-то знаете об этих или подобных происшествиях.