В пятницу пострадала машину у корпуса 936 (https://t.me/zelenogradru/8471), у неё вмятины на капоте и багажнике, рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Алексей и добавил, что один из пакетов чудом не попал проходящую мимо женщину с коляской. По его мнению, развлекаются дети, живущие в доме.
Он также утверждает, что кидают не только пакеты с водой, но и камни — одному автомобилю попало в крышу, а другому (возле корпуса 828) такой камень разбил лобовое стекло.
Однако по другим свидетельствам, хулиганят не только дети. «Видела как пустую бутылку из-под пива выбросили из этого дома и попали на припаркованное такси. И это взрослый мужик сделал», рассказала Анна.
Будьте осторожны, оставляя машины и ходя под окнами домов. Напишите, если вы что-то знаете об этих или подобных происшествиях.