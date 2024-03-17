Кто-то бросает на припаркованные у дома машины пакеты с водой — от них остаются вмятины 17.03.2024 ZELENOGRAD.RU

В пятницу пострадала машину у корпуса 936 (https://t.me/zelenogradru/8471), у неё вмятины на капоте и багажнике, рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Алексей и добавил, что один из пакетов чудом не попал проходящую мимо женщину с коляской. По его мнению, развлекаются дети, живущие в доме.

Он также утверждает, что кидают не только пакеты с водой, но и камни — одному автомобилю попало в крышу, а другому (возле корпуса 828) такой камень разбил лобовое стекло.

Однако по другим свидетельствам, хулиганят не только дети. «Видела как пустую бутылку из-под пива выбросили из этого дома и попали на припаркованное такси. И это взрослый мужик сделал», рассказала Анна.

Будьте осторожны, оставляя машины и ходя под окнами домов. Напишите, если вы что-то знаете об этих или подобных происшествиях.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, хулиганство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кто-то бросает на припаркованные у дома машины пакеты с водой — от них остаются вмятины Новости
Гастроцентр доктора Наседкина — подробнее о врачах, ценах, услугах Реклама
На переходе через Сосновую аллею, где сбили трёх человек, включили новый светофор. Водители могут не волноваться Новости
Пруд Быково болото в 1-м микрорайоне очистят от ила, посадят водные растения и благоустроят берег. Работы будут идти до конца года Новости
Дни открытых дверей в IDOL FACE — 15-17 марта Реклама
Масштабный ремонт автомобильных дорог начнут в Зеленограде с 15 апреля. Вот их список Новости
Автобусный маршрут №1297к «Голубое—Крюково—Зеленопарк» начал работать Новости
Открыт набор в IT-колледж Компьютерной академии «ТОП» Реклама
Четыре тысячи школьников сегодня учатся в МИЭТе, потому что школы заняты выборами Новости
Любимую горожанами скульптуру девочки с собакой сломали Новости
Добро пожаловать в захватывающий мир трехмерного моделирования! АБИТ-РосНОУ приглашает на обучение трехмерному моделированию и 3d-печати Реклама
Дворники, оказывается, не только снег убирают, но ещё и платежные квитанции разносят по почтовым ящикам. Раньше мэрия отдельно платила за эту доставку Новости
Зачем нужно отменять электрички три уикенда подряд — подробное объяснение от мэрии Новости
Летние IT-каникулы в компьютерной академии «Топ Зеленоград» со скидкой -20% — только до 15 марта Реклама
Обряд призыва весны провели зеленоградские коммунальщики — покрасили засыпанную снегом скамейку Жизнь
Собянин приехал в Зеленоград, чтобы доложить Путину о начале строительства ВСМ Новости
В школе рисования «Палитра увлечений» учат рисовать, а не срисовывать! Реклама
Историческое мозаичное панно на площади Юности обследуют и может быть отреставрируют. Оно частично разрушено, но повреждения спрятали Новости
Автобусы вместо электричек запустят на все выходные марта из-за массовых отмен на МЦД Новости
Спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов Николая Носова — 24 марта в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Колоть иль ворошить — вот в чём вопрос? Что лучше? Ответ на этот гамлетовский вопрос ищут сейчас зеленоградские коммунальщики Новости
В лесу за 17 микрорайоном появилась новая дорога к будущему коттеджному поселку на реке Горетовке. Участки под него пытаются продать уже год Истории
Бесплатный мастер-класс для детей «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» Реклама
Бывший директор школ 1528, 1353 и муниципальный депутат Андрей Слесарев скоропостижно скончался на 62-м году жизни Новости
На «зеленой» ветке метро запустили новейший поезд «Москва 2024». Но менять все старые и шумные вагоны будут ещё несколько лет Новости
Определён застройщик промзоны Малино. Здесь будет новый жилой квартал Новости
Масленица в Зеленограде и ближайших окрестностях Гид
Увековечить память главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского к его столетнему юбилею, назвав его именем Центральную площадь Истории
Новогодние елки на улицах после 8 марта — такого, кажется, никогда не было Новости
Мусоросжигательный завод рядом с Зеленоградом обещают открыть в этом году — его строят ударными темпами. Однако строительство аналогичного завода в Татарстане остановили Новости
Бар возле станции Крюково восстал из пепла Новости
Мусорные баки сгорели на выходных у двух корпусов 14-го микрорайона Новости
Андрей Державин и группа «Сталкер» — 20 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Освещение на тёмном участке платной дороге М-11 частично заработало Новости
Первое место заняли юные зеленоградские спортсменки в этапе Кубка Москвы по плаванию Новости
Встречай весну вместе с SURA СУШИ. Получай их уже фирменный подарок — весенний стикерпак Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру