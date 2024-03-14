16-17, 23-24 и 30-31 марта запланировано прекращение движение электричек МЦД на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала на два-три часа каждый день. Для пассажиров даже пустят компенсационные автобусы. МТППК объяснило отмены привычно немногословно — зеленоградцы за годы до МЦД уже привыкли к такому отношению. Но через несколько дней департамент транспорта объяснил причины отмены «наземного метро» довольно подробно, и даже с картинками.

Вот краткий пересказ:

хотя к открытию МЦД много сделали для модернизации инфраструктуры железной дороги, объем работ ещё большой

полноценно вести эти работы ночью не получается потому что по Октябрьской железной дороге ездит очень много поездов даже ночью

поэтому сделали «глухое окно» в выходные, в которое будут одновременно делать разные типы работ на разных участках железной дороги.

Вот перечень работ:

реконструкция станции МЦД Ховрино

улучшение контактной сети на участке от Зеленограда до Сходни и от Химок до Ленвокзала. После запуска МЦД-3, нагрузка на систему тягового электроснабжения выросла, а установка проводов большего сечения позволит избежать перегрузок оборудования и повысить надежность

работа сразу на трёх путепроводах над железной дорогой: демонтаж старого путепровода на Ленинградском шоссе и строительство нового, демонтаж временного путепровода на Дмитровском шоссе, строительство нового путепровода на улица Академика Королева. Также демонтируют старый путепровод на пересечении МЦД-3 и МЦД-1

также упоминали какие-то работы по «реконструкции инфраструктуры» на станции Крюково

Отдельно хотим поблагодарить департамент транспорта за эти объяснения. Всегда бы так.