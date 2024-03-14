16-17, 23-24 и 30-31 марта запланировано прекращение движение электричек МЦД на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала на два-три часа каждый день. Для пассажиров даже пустят компенсационные автобусы. МТППК объяснило отмены привычно немногословно — зеленоградцы за годы до МЦД уже привыкли к такому отношению. Но через несколько дней департамент транспорта объяснил причины отмены «наземного метро» довольно подробно, и даже с картинками.
Вот краткий пересказ:
- хотя к открытию МЦД много сделали для модернизации инфраструктуры железной дороги, объем работ ещё большой
- полноценно вести эти работы ночью не получается потому что по Октябрьской железной дороге ездит очень много поездов даже ночью
- поэтому сделали «глухое окно» в выходные, в которое будут одновременно делать разные типы работ на разных участках железной дороги.
Вот перечень работ:
- реконструкция станции МЦД Ховрино
- улучшение контактной сети на участке от Зеленограда до Сходни и от Химок до Ленвокзала. После запуска МЦД-3, нагрузка на систему тягового электроснабжения выросла, а установка проводов большего сечения позволит избежать перегрузок оборудования и повысить надежность
- работа сразу на трёх путепроводах над железной дорогой: демонтаж старого путепровода на Ленинградском шоссе и строительство нового, демонтаж временного путепровода на Дмитровском шоссе, строительство нового путепровода на улица Академика Королева. Также демонтируют старый путепровод на пересечении МЦД-3 и МЦД-1
- также упоминали какие-то работы по «реконструкции инфраструктуры» на станции Крюково
Отдельно хотим поблагодарить департамент транспорта за эти объяснения. Всегда бы так.
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