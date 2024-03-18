Паша с двумя друзьями возвращался домой в деревню Шишовка, рассказал «Зеленоград.ру» подробности случившегося родственник погибшего мальчика. Пройти по местным дорогам было сложно, всё завалено ледяными сугробами, поэтому мальчики пошли вдоль путей. Поезда здесь, на Большом кольце МЖД, ходят редко. Когда показался грузовой поезд, ребята отошли в сторону. Мимо прошли около сорока вагонов, но неожиданно один из них зацепил Пашу выступающей металлической конструкцией. Мальчика затянуло под поезд, он погиб от несовместимых с жизнью травм.

Друзья Паши позвонили родственникам, которые незамедлительно вызвали «скорую помощь», и в шоковом состоянии побежали домой. На место происшествия пришли двое местных жителей, узнавших о случившемся от детей. Один из них через какое-то время пошел встречать медиков, приехавших в ближайшую деревню. А второй стал свидетелем чудовищной сцены. Примерно через час после трагедии по тем же путям следовал другой грузовой поезд. В это время уже были сумерки. Мужчина встал на пути и фонариком сигнализировал машинисту остановить состав. Тот остановился, мужчина показал на тело ребенка, лежащее под буфером поезда, и сказал, что сейчас должны приехать спецслужбы. Машинист на это ответил, что у него приказ диспетчера — ехать. Мужчина умолял его не двигаться, связаться со службой движения, объяснить ситуацию, но тот не внял.

Тело ребенка после наезда первого поезда было изувечено, но сохранило хоть какую-то целостность. Второй разорвал его в клочья и раскидал их по ходу следования. Состав проехал 300 метров и снова остановился. Зацепившиеся останки были стащены на обочину. Там их и нашли сотрудники полиции, следователь Следственного комитета на транспорте и пришедшие на место трагедии другие свидетели.

Почему поезд всё-таки остановился повторно, неизвестно. На соседних путях стоял ещё один состав — возможно, находящийся там машинист связался с диспетчером и сказал, что движущийся поезд кромсает тело человека.

Есть фото и видео произошедшего, сделанные свидетелем. И без того убитые горем родители Паши узнали эти ужасающие подробности лишь в день похорон сына. Они намерены добиться подробного расследования.

Паша учился в школе в Поваровке. Он был добрым и отзывчивым, хорошим другом, помогал родным и соседям. Мальчик был активным волонтером СВО, писал письма на фронт, собирал посылки, ездил в госпитали и общался с военными, к которым сильно привязался.

Следственный комитет на транспорте сообщил о произошедшем так: «По предварительной информации, ребенок переходил железнодорожные пути в неположенном месте». Возбуждено уголовное дело (по данным на 22 февраля). Запросили позицию РЖД — расскажем, когда они ответят