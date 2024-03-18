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Родители погибшего под поездом ребенка обвиняют РЖД в надругательстве над его телом 18.03.2024 ZELENOGRAD.RU

12-летнего мальчика затянуло под движущийся грузовой поезд вечером 21 февраля между станциями Поварово-2 и Поварово-3 — это через две станции после Крюково в сторону области. Через час лежащее на пути тело ребенка переехал другой поезд и разорвал его на части. Свидетель происшествия умолял машиниста не двигаться, но тот всё равно поехал.

Паша с двумя друзьями возвращался домой в деревню Шишовка, рассказал «Зеленоград.ру» подробности случившегося родственник погибшего мальчика. Пройти по местным дорогам было сложно, всё завалено ледяными сугробами, поэтому мальчики пошли вдоль путей. Поезда здесь, на Большом кольце МЖД, ходят редко. Когда показался грузовой поезд, ребята отошли в сторону. Мимо прошли около сорока вагонов, но неожиданно один из них зацепил Пашу выступающей металлической конструкцией. Мальчика затянуло под поезд, он погиб от несовместимых с жизнью травм.

Друзья Паши позвонили родственникам, которые незамедлительно вызвали «скорую помощь», и в шоковом состоянии побежали домой. На место происшествия пришли двое местных жителей, узнавших о случившемся от детей. Один из них через какое-то время пошел встречать медиков, приехавших в ближайшую деревню. А второй стал свидетелем чудовищной сцены. Примерно через час после трагедии по тем же путям следовал другой грузовой поезд. В это время уже были сумерки. Мужчина встал на пути и фонариком сигнализировал машинисту остановить состав. Тот остановился, мужчина показал на тело ребенка, лежащее под буфером поезда, и сказал, что сейчас должны приехать спецслужбы. Машинист на это ответил, что у него приказ диспетчера — ехать. Мужчина умолял его не двигаться, связаться со службой движения, объяснить ситуацию, но тот не внял.

Тело ребенка после наезда первого поезда было изувечено, но сохранило хоть какую-то целостность. Второй разорвал его в клочья и раскидал их по ходу следования. Состав проехал 300 метров и снова остановился. Зацепившиеся останки были стащены на обочину. Там их и нашли сотрудники полиции, следователь Следственного комитета на транспорте и пришедшие на место трагедии другие свидетели.

Почему поезд всё-таки остановился повторно, неизвестно. На соседних путях стоял ещё один состав — возможно, находящийся там машинист связался с диспетчером и сказал, что движущийся поезд кромсает тело человека.

Есть фото и видео произошедшего, сделанные свидетелем. И без того убитые горем родители Паши узнали эти ужасающие подробности лишь в день похорон сына. Они намерены добиться подробного расследования.

Паша учился в школе в Поваровке. Он был добрым и отзывчивым, хорошим другом, помогал родным и соседям. Мальчик был активным волонтером СВО, писал письма на фронт, собирал посылки, ездил в госпитали и общался с военными, к которым сильно привязался.

Следственный комитет на транспорте сообщил о произошедшем так: «По предварительной информации, ребенок переходил железнодорожные пути в неположенном месте». Возбуждено уголовное дело (по данным на 22 февраля). Запросили позицию РЖД — расскажем, когда они ответят

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травмы на железной дороге
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Обсуждение
Юрий Хотимский
9 часов назад
В национальных республиках РФ, где у народов сохранилась воля, машинист, помощник и все виновные уже сами были бы сильно не целыми и очень не живыми. Закон гор! Там после любого боя отряда силовиков и отряда боевиков к моргу вечером того же дня приезжают уже вооруженные отряды каждой семьи, в которых есть погибшие. И следователи отдают останки без вскрытия - и сами живут дальше. Война и закон замолкают ради достойного погребения!
Переехавшие - маньяки и психопаты! Такой машинист и живых при лишней возможности переедет! Нельзя двигаться, если в ЕГО габаритах препятствие (вещь, которую не убрать, живой или мертвый человек, улика и т.п.). Этот машинист вышел и официально (как врач) смерть констатировал?! Свидетели официально (как врачи) констатировали или только видели многоэтапную трагедию?! Формально убийца только тот, кто сознательно уничтожил тело. Это война, чтобы ехать через тело любой ценой?!
Встречный и идущий сзади должны быть предупреждены. Обязанность убрать у помощника машиниста сбившего поезда, пусть и до приезда служб. Ну, пусть поезд ушел далеко и ему не удалось. Но едущий следом должен убрать препятствие. Странно, побрезговал убрать, так ему же потом все равно мыть локомотив...
Как бы этот злосчастный вагон прошел бы платформу с людьми у края?!
Надо чаще рассказывать об опасностях закругления путей из-за заноса вагонов и большего требования к габаритам, снижения видимости поезда, снижения обзора вперед и назад из кабины, снижения дальности освещения и снижения времени реакции. Гулял по тем соединительным веткам. Они короткие и крутые. Поезд выныривает как из-за угла и может задеть боком.
Ice Ice
6 часов назад
Ужасная трагедия, всех очень жаль. Родители - крепитесь. Порыв родителей разобраться в ситуации понятен и откликается у любого здравомыслящего человека, но к сожалению ничего не добьетесь, только потеряете свое здоровье в поисках истины. Наши суды самые гуманные в мире, для всех, кроме потерпевшей стороны, особенно тот, где дело заведено...Увы(( Крепитесь, сил вам и терпения.
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