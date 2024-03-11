Действительно, последние годы нейтральные новогодние световые конструкции (гирлянды, арки, деревья), убирают с улиц не в январе, а позже — иногда к апрелю, а в этом году планировали к марту. В этом есть резон — они служат источником дополнительного света, делают улицы комфортнее и безопаснее в условиях короткого светового дня.

Но инсталляции с выраженной новогодней тематикой (елки, фигуры сказочных персонажей, цифры «2024» и так далее) должны были начать убирать после 16 января, говорили в мэрии.

Что случилось в этом году, неизвестно. Выясним и расскажем. Но если эта практика продолжится, то в следующем году надо к 8-му марта хотя бы украсить ёлки цветами вместо шаров.