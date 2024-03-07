Это второй этап работ, в границы которого вошли участки улицы Новокрюковской (от проезда 898 до улицы Ленина) и улицы Ленина (от Новокрюковской до Заводской), сообщили в мэрии.
Детали проекта не опубликованы. Сообщают лишь краткий перечень того, что собираются сделать:
- заменить асфальт на тротуарах, проезжей части и во внутридворовых проездах
- замостить гранитной плиткой Привокзальную площадь и прилегающие территории
- поставить велопарковки
- поставить новые фонари
- поставить три остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами
- оборудовать наземные переходы опорами контрастного освещения
- разбить газон
В зоне благоустройства уже установили строительный городок, ограждения, временные дорожные знаки. В мэрии уверяют, что организовали удобные проходы для пешеходов.
Сроки этих работ в мэрии не сообщили
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