Это второй этап работ, в границы которого вошли участки улицы Новокрюковской (от проезда 898 до улицы Ленина) и улицы Ленина (от Новокрюковской до Заводской), сообщили в мэрии.

Детали проекта не опубликованы. Сообщают лишь краткий перечень того, что собираются сделать:

заменить асфальт на тротуарах, проезжей части и во внутридворовых проездах

замостить гранитной плиткой Привокзальную площадь и прилегающие территории

поставить велопарковки

поставить новые фонари

поставить три остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами

оборудовать наземные переходы опорами контрастного освещения

разбить газон

В зоне благоустройства уже установили строительный городок, ограждения, временные дорожные знаки. В мэрии уверяют, что организовали удобные проходы для пешеходов.

Сроки этих работ в мэрии не сообщили