Авария произошла в среду вечером на улице Логвиненко, между 14 и 15 микрорайонами, возле ТЦ «Столица» и остановки «Дворец единоборств».

По словам очевидцев, первая машина (в раскраске «Вкусвилла») остановилась на светофоре перед пешеходным переходом, а вторая — красный «Форд» — на большой скорости влетела в неё сзади. От удара первую машину перебросило через «зебру», до автобусной остановки. Есть ли пострадавшие, неизвестно. К счастью, на переходе в тот момент не было пешеходов.

Местные жители в чате района говорят, что это опасное место. «Панически боюсь этот злосчастный переход у Столицы — здесь машины часто едут на красный», — пишет пользователь с именем Spring.

«Еще и люди часто начинают выходить на зебру на красный машинам, не дожидаясь зеленого пешеходам, — пишет Марина. — Я снижаю скорость перед светофором, чтобы успеть остановиться безопасно, но некоторые наоборот выбирают лететь. Я пробовала, мне не кажется это безопасным».