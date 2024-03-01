Жилой комплекс включает в себя четыре корпуса класса «комфорт плюс» с закрытой территорией и подземным паркингом. ЖК уже начали строить в самом центре Зеленограда — рядом с площадью Юности, на улице Лётчика Полагушина во 2-м микрорайоне. Рядом как развитая городская инфраструктура, так и зеленоградский лесопарк.
Квартиры от 27,7 до 82,3 кв.м.: однокомнатные — от 8,5 млн, двухкомтантые — от 13,3 млн, трехкомнатные — от 17,9 млн. В каждом корпусе не более 94 квартир.
Строительство комплекса ведет ООО «Специализированный застройщик «ПартнерИнвест», входящий в группу компаний «СтройИнновация» из Красноярска. «СтройИнновация» работает девять лет, реализуя проекты в крупнейших городах страны. Один из них, ЖК «Пушкин» в Красноярске, стал финалистом премии Urban Awards. Сейчас «СтройИнновация» строит второй дом по программе реновации жилищного фонда в Москве и ЖК «Андреевка LIFE».
Подробности по телефону 8-499-214-2-214 или на сайте zelenograd-riviera.ru. Офис продаж находится вблизи ЖК «Андреевка Life» и работает с 9 до 20 часов.
Для обсуждения ЖК создан телеграм-чат zel_riviera