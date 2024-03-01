Жилой комплекс включает в себя четыре корпуса класса «комфорт плюс» с закрытой территорией и подземным паркингом. ЖК уже начали строить в самом центре Зеленограда — рядом с площадью Юности, на улице Лётчика Полагушина во 2-м микрорайоне. Рядом как развитая городская инфраструктура, так и зеленоградский лесопарк.

Квартиры от 27,7 до 82,3 кв.м.: однокомнатные — от 8,5 млн, двухкомтантые — от 13,3 млн, трехкомнатные — от 17,9 млн. В каждом корпусе не более 94 квартир.