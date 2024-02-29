Сейчас будет немного арифметики. Недавно префект Смирнов отчитался, что с улиц и из дворов Зеленограда вывезено более миллиона кубометров снега. Кажется, что «вывезено» это, когда снег погружен на самосвал и увезен на снегосплавный пункт или на одну из 20 городских площадок для временного складирования снега. Но для перевозки такого количества снега потребовалось бы 62500 самосвалов, то есть по машине каждые три минуты круглосуточно с первого снега в конце октября. На самом деле, судя по прежним отчетам префекта, один самосвал перевозит только около семи кубов.

Если бы даже снег возили в таком объеме, то переплавить его не хватило бы мощности — снегосплавный пункт обрабатывает только 3,5 тысячи кубов в сутки — плавить миллион кубов пришлось бы почти весь год. Есть ещё площадки для временного хранения снега — их емкость 300 тысяч кубометров. То есть ни вывезти, ни переплавить, ни складировать такой объем снега невозможно.

Куда же он девается? На самом деле его не вывозят, а «перебрасывают роторами на обочины», говорит префект. Но это не обочины — многие видели, когда снегоуборочная машина грузит снег не в самосвал, а выкидывает его в лес или на газон.