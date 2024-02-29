С улиц и дворов Зеленограда вывозят значительно больше снега, чем способен переработать снегосплавный пункт или вместить временные площадки для хранения снега. По всей видимости, остаток перебрасывают на газоны или в лес, что делать запрещено — и так делают с большей частью убираемого снега.
Сейчас будет немного арифметики. Недавно префект Смирнов отчитался, что с улиц и из дворов Зеленограда вывезено более миллиона кубометров снега. Кажется, что «вывезено» это, когда снег погружен на самосвал и увезен на снегосплавный пункт или на одну из 20 городских площадок для временного складирования снега. Но для перевозки такого количества снега потребовалось бы 62500 самосвалов, то есть по машине каждые три минуты круглосуточно с первого снега в конце октября. На самом деле, судя по прежним отчетам префекта, один самосвал перевозит только около семи кубов.
Если бы даже снег возили в таком объеме, то переплавить его не хватило бы мощности — снегосплавный пункт обрабатывает только 3,5 тысячи кубов в сутки — плавить миллион кубов пришлось бы почти весь год. Есть ещё площадки для временного хранения снега — их емкость 300 тысяч кубометров. То есть ни вывезти, ни переплавить, ни складировать такой объем снега невозможно.
Куда же он девается? На самом деле его не вывозят, а «перебрасывают роторами на обочины», говорит префект. Но это не обочины — многие видели, когда снегоуборочная машина грузит снег не в самосвал, а выкидывает его в лес или на газон.
Много ли снега «перебрасывают»? Большую часть. Например, в январе префект сказал, что за неделю на снегосплавку отправили 9 тысяч кубов, а перебросили — 80. В декабря он говорил, что за три дня на снегосплавный пункт вывезено 10 тысяч кубометров, а 58 тысяч переброшено. То есть доля переброшенного снега составляет 85-90%
Однако правила содержания зеленых насаждений запрещают складировать на природных и озелененных территориях снег, содержащий химические реагенты (пункты 4.5.7 и 9.3). Химические реагенты используют даже во дворах, а на автомобильных дорогах к ним добавляются ещё вредные вещества от машин. Насколько это всё вредит деревьям и кустам, точно сказать нельзя, но сейчас зачастую черным грязным снегом кусты завалены полностью, а деревья — на значительную высоту.
При этом нельзя сказать, что погода в этом году чрезвычайная — например, после зимы 2021/2022 года также было «вывезено» 1,3 миллиона кубометров снега, а грязный снег перекидывают с дорог на газоны даже спустя несколько дней после завершения снегопадов.
Получается, с начала зимы могло быть вывезено лишь 100-150 тысяч кубометров, а остальное осталось на газонах и во дворах, «переброшенным на обочину».