Сотни тысяч кубометров снега с реагентами оказываются на газонах, заваливая деревья и кусты 29.02.2024 ZELENOGRAD.RU

С улиц и дворов Зеленограда вывозят значительно больше снега, чем способен переработать снегосплавный пункт или вместить временные площадки для хранения снега. По всей видимости, остаток перебрасывают на газоны или в лес, что делать запрещено — и так делают с большей частью убираемого снега.

Сейчас будет немного арифметики. Недавно префект Смирнов отчитался, что с улиц и из дворов Зеленограда вывезено более миллиона кубометров снега. Кажется, что «вывезено» это, когда снег погружен на самосвал и увезен на снегосплавный пункт или на одну из 20 городских площадок для временного складирования снега. Но для перевозки такого количества снега потребовалось бы 62500 самосвалов, то есть по машине каждые три минуты круглосуточно с первого снега в конце октября. На самом деле, судя по прежним отчетам префекта, один самосвал перевозит только около семи кубов.

Если бы даже снег возили в таком объеме, то переплавить его не хватило бы мощности — снегосплавный пункт обрабатывает только 3,5 тысячи кубов в сутки — плавить миллион кубов пришлось бы почти весь год. Есть ещё площадки для временного хранения снега — их емкость 300 тысяч кубометров. То есть ни вывезти, ни переплавить, ни складировать такой объем снега невозможно.

Куда же он девается? На самом деле его не вывозят, а «перебрасывают роторами на обочины», говорит префект. Но это не обочины — многие видели, когда снегоуборочная машина грузит снег не в самосвал, а выкидывает его в лес или на газон.

Много ли снега «перебрасывают»? Большую часть. Например, в январе префект сказал, что за неделю на снегосплавку отправили 9 тысяч кубов, а перебросили — 80. В декабря он говорил, что за три дня на снегосплавный пункт вывезено 10 тысяч кубометров, а 58 тысяч переброшено. То есть доля переброшенного снега составляет 85-90%

Однако правила содержания зеленых насаждений запрещают складировать на природных и озелененных территориях снег, содержащий химические реагенты (пункты 4.5.7 и 9.3). Химические реагенты используют даже во дворах, а на автомобильных дорогах к ним добавляются ещё вредные вещества от машин. Насколько это всё вредит деревьям и кустам, точно сказать нельзя, но сейчас зачастую черным грязным снегом кусты завалены полностью, а деревья — на значительную высоту.

При этом нельзя сказать, что погода в этом году чрезвычайная — например, после зимы 2021/2022 года также было «вывезено» 1,3 миллиона кубометров снега, а грязный снег перекидывают с дорог на газоны даже спустя несколько дней после завершения снегопадов.

Получается, с начала зимы могло быть вывезено лишь 100-150 тысяч кубометров, а остальное осталось на газонах и во дворах, «переброшенным на обочину».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, уборка улиц и дворов, дворники, снег, зеленые насаждения
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ресторан Gagawa с блюдами из курицы и мяса открылся в «Зеленопарке» Новости
Зеленоградский хоспис просит помочь подготовиться к 8 марта — привезти пациентам цветы и подарки Жизнь
«Магнит» откроет в Зеленограде магазин нового формата Новости
Сотни тысяч кубометров снега с реагентами оказываются на газонах, заваливая деревья и кусты Новости
Сеть салонов красоты «Никор» ищет администратора Реклама
Для строящегося переезда под железной дорогой между старым и новым городом до сих пор не готов проект. Это может задержать открытие движения Новости
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
Концерт Дани Луковкина «Скрипичная революция» — 7 марта в ДК «Андреевка» Афиша
Префектура решила ничего не делать с парковкой, которая блокирует въезд в Зеленоград Новости
Эксперты прогнозируют продолжение роста цен в зеленоградских районах рядом со станцией МЦД Крюково Новости
Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». «Дни клиента» в салонах IDOL FACE 28-29 февраля Реклама
Припаркованные возле домов машины оказываются с разбитыми стеклами. Причиной может быть упавший снег Новости
Строить дублер Пятницкого шоссе начнут в апреле. А дорогу к нему закончат до конца года Новости
Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль» — 2 марта в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
В Зеленограде открылось отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Вот чем оно может быть полезно Новости
На вокзале в Крюково установят дополнительные обогреватели Новости
Стоматологическая клиника «Жемчужина» — рассказываем об услугах, преимуществах и скидках Реклама
Беседками для пикников, у которых массово рушатся крыши, запретили пользоваться до весны Новости
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости
На «зебре» через улицу Гоголя, где в конце января сбили пешехода, решили поставить светофор Новости
Гигантский робот с бутылкой пива — такая необычная рекламная конструкция появилась в 3-м микрорайоне Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Тротуар на Центральном проспекте окончательно превратился в проезжую часть. Водители-нарушители снова победили чиновников, полицию и пешеходов Новости
Новый дом на Заводской планируют сдать в течение полутора месяцев. Переселение начнется летом — скорее всего, в июне Новости
Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии «Лапушкины сказки» — 24 марта в ДК МИЭТ Афиша
Большую сову с длинным хвостом заметили в лесопарке возле 9-го микрорайона Новости
Парковку на площади перед 3-м ТЦ могут сделать платной, а машины на тротуаре снова обещают наказать Новости
Врачи-косметологи-дерматологи клиники «ЭстеДи» приглашают на процедуры Реклама
Зеленоградская школа просит не волноваться из-за ложных сообщений о терроризме Новости
На станции Крюково починят трясущийся эскалатор Новости
Компьютерная академия «ТОП Зеленоград» рада предложить для ребят возможность пройти профориентацию в сфере IT Реклама
Водитель пострадал в столкновении попутных машин возле светофора. Но ГИБДД не связывает это ДТП с отменой зеленого мигания Новости
Префект Смирнов рассказал про уборку снега — он просит идти в обход и потерпеть до конца зимы Новости
ВИА «Пламя» поздравляет всех с Днем защитника Отечества — и приглашает на свой концерт 9 марта в ДК МИЭТ Афиша
Кофейня Pine открылась в музее Зеленограда — на первом этаже исторического дома «Флейта» Новости
Срок ожидания приема врачей-специалистов в московской поликлинике — два дня. Об этом Собянин доложил Путину, а мы проверили Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру