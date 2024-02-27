«Когда поднимаешься с улицы наверх со стороны улицы 1 Мая, эскалатор сильно трясется, будто его лет 30 не меняли», — заметила жительница Зеленограда и написала в РЖД.

Спустя три недели ей ответили, что работу эскалатора «скорректируют в рамках технического обслуживания» до 15 марта.

При этом в РЖД отметили, что на вокзале Крюково, открытом больше полугода назад, до сих продолжаются пуско-наладочные работы. В частности, выявляются «отклонения» в работе эскалаторов, которые поставщик устраняет по гарантии.