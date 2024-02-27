«Здесь есть всё» — Собянин объявил о завершении реконструкции вокзала в Крюково
«Когда поднимаешься с улицы наверх со стороны улицы 1 Мая, эскалатор сильно трясется, будто его лет 30 не меняли», — заметила жительница Зеленограда и написала в РЖД.
Спустя три недели ей ответили, что работу эскалатора «скорректируют в рамках технического обслуживания» до 15 марта.
При этом в РЖД отметили, что на вокзале Крюково, открытом больше полугода назад, до сих продолжаются пуско-наладочные работы. В частности, выявляются «отклонения» в работе эскалаторов, которые поставщик устраняет по гарантии.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости
Тротуар на Центральном проспекте окончательно превратился в проезжую часть. Водители-нарушители снова победили чиновников, полицию и пешеходов Новости
Новый дом на Заводской планируют сдать в течение полутора месяцев. Переселение начнется летом — скорее всего, в июне Новости
Парковку на площади перед 3-м ТЦ могут сделать платной, а машины на тротуаре снова обещают наказать Новости
Компьютерная академия «ТОП Зеленоград» рада предложить для ребят возможность пройти профориентацию в сфере IT Реклама
Водитель пострадал в столкновении попутных машин возле светофора. Но ГИБДД не связывает это ДТП с отменой зеленого мигания Новости
ВИА «Пламя» поздравляет всех с Днем защитника Отечества — и приглашает на свой концерт 9 марта в ДК МИЭТ Афиша
Стаканчики для кофе, посвященные МЦД-3, выпустила сеть кофеен Cofix. Теперь есть чем согреться на неотапливаемом вокзале Новости
ТЦ «Грин Зеленоград» приглашает отметить наступающие праздники — гостей ждут подарки, сюрпризы и марафоны бесплатных угощений Реклама
Закончено строительство трёхэтажного здания на Панфиловском проспекте, которое планировали под фитнес-центр Новости
«Men's Weekend» и «Welcome to the DUHOFF» — выходные вместе с клубом-караоке «Духофф-Зеленоград» Реклама
Оценить изменения в автобусных маршрутах предлагают в мэрии. Странный опрос появился на сайте «Активный гражданин» Новости
Срок ожидания приема врачей-специалистов в московской поликлинике — два дня. Об этом Собянин доложил Путину, а мы проверили Новости