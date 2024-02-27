Фото: "Зеленоград.ру"
Здесь большой выбор кофе, какао, а также чай, молочные коктейли, сок и свежие круассаны — цены на фотографиях
Дом очень длинный, у музея несколько входов, вам нужен тот, который ближе к Центральному проспекту. Кофейня в корпусе 360 работает по расписанию музея: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 18, в четверг с 13 до 21, понедельник выходной.
Эта молодая сеть кофеен стремительно растет — в музее уже их 11-я точка. В Зеленограде Pine работает также в Культурном центре «Зеленоград» (ДК на Центральной площади), в спорткомплексе «Орбита» на Озерной аллее, в «Зеленопарке» и в Голубом.
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