Дом очень длинный, у музея несколько входов, вам нужен тот, который ближе к Центральному проспекту. Кофейня в корпусе 360 работает по расписанию музея: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 18, в четверг с 13 до 21, понедельник выходной.

Эта молодая сеть кофеен стремительно растет — в музее уже их 11-я точка. В Зеленограде Pine работает также в Культурном центре «Зеленоград» (ДК на Центральной площади), в спорткомплексе «Орбита» на Озерной аллее, в «Зеленопарке» и в Голубом.