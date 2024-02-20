«Электронная запись к врачу — самый популярный сервис среди пациентов, — говорит мэр. — Срок ожидания приема терапевта в среднем сократился с восьми дней в 2012 году до одного дня в 2023 году, а врачей-специалистов — с десяти до двух дней».

Действительно, записаться к терапевту или педиатру в зеленоградскую поликлинику можно день в день, но с врачом-специалистом так не всегда работает. Вот результаты попыток записаться через ЕМИАС к взрослым и детским врачам специалистам, доступным для самостоятельной записи:

Оториноларинголог нет свободного времени для записи

Офтальмолог нет свободного времени для записи

Уролог через 12 дней

Хирург одно окошко на завтра, следующие через 14 дней

Детский хирург одно окошко, следующие через 5 дней

Детский оториноларинголог через 8 дней

Детский офтальмолог на завтра

Как при таких результатах в мэрии считают «в среднем до двух дней», непонятно. Возможно, часть пациентов просто не хотят долго ждать, записываются в частную клинику на платный прием и вообще не попадают в статистику.

Расскажите в комментариях о вашем опыте записи к врачам, сколько приходилось ждать в последнее время. И выберите самые серьезные проблемы в городских медучреждениях в нашем опросе здесь.