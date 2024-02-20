«Электронная запись к врачу — самый популярный сервис среди пациентов, — говорит мэр. — Срок ожидания приема терапевта в среднем сократился с восьми дней в 2012 году до одного дня в 2023 году, а врачей-специалистов — с десяти до двух дней».
Действительно, записаться к терапевту или педиатру в зеленоградскую поликлинику можно день в день, но с врачом-специалистом так не всегда работает. Вот результаты попыток записаться через ЕМИАС к взрослым и детским врачам специалистам, доступным для самостоятельной записи:
- Оториноларинголог нет свободного времени для записи
- Офтальмолог нет свободного времени для записи
- Уролог через 12 дней
- Хирург одно окошко на завтра, следующие через 14 дней
- Детский хирург одно окошко, следующие через 5 дней
- Детский оториноларинголог через 8 дней
- Детский офтальмолог на завтра
Как при таких результатах в мэрии считают «в среднем до двух дней», непонятно. Возможно, часть пациентов просто не хотят долго ждать, записываются в частную клинику на платный прием и вообще не попадают в статистику.
Расскажите в комментариях о вашем опыте записи к врачам, сколько приходилось ждать в последнее время. И выберите самые серьезные проблемы в городских медучреждениях в нашем опросе здесь.