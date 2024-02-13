Областной Минтранс провел конкурс на новый маршрут 1297К, который будет курсировать от ТРЦ «Зеленопарк» до больницы в Голубом через Зеленоград. Сейчас ходит почти по тому же маршруту бесплатный автобус. Отличие будущего коммерческого — заезд к станции Крюково, фиксированные остановки (а не по требованию) и время работы и меньший интервал движения.

На маршрут планируют выпустить шесть автобусов малого класса, попросту говоря, маршруток. По условиям конкурса, ходить они должны каждые 15 минут, с 6:40 до 22:00 (время первого и последнего рейсов от больницы в Голубом).

Судя по расписанию, этот маршрут предназначен не столько для поездок в «Зеленопарк», который работает с 10:00 до 22:00 (не считая «Ашана»), сколько для транспортной связи Голубого и Андреевки с Зеленоградом. Автобус пойдет через Ленинградское шоссе, Панфиловский проспект, проезд внутри 18-го микрорайона, улицы Ленина, Новокрюковская, Логвиненко, Жилинская. В обратную сторону: улица Жилинская — улица Логвиненко — Новокрюковская улица — улица Ленина — улица 1 Мая — улица 2-я Пятилетка — Панфиловский проспект — Ленинградское шоссе.

Конкурс на пассажирские перевозки на этом маршруте выиграла организация, входящая в компанию «Транспорт 21 век», она же «Рустранссервис-3». У компании есть база в Новых Ржавках, то есть, рядом с «Зеленопарком».

Когда начнет работать этот маршрут, сколько будет стоить проезд — неизвестно, комментарии перевозчика получить пока не удалось. Цены он может устанавливать сам, а до запуска маршрута Минтранс еще должен проверить наличие у компании заявленного на маршрут транспорта и другие условия. Есть оговоренные конкурсом сроки: с датой начала перевозок перевозчик должен определиться «не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса» — то есть примерно в начале мая.