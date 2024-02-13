Новый автобус Голубое-Зеленопарк через станцию МЦД Крюково запустят до начала мая 13.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Областной Минтранс провел конкурс на новый маршрут 1297К, который будет курсировать от ТРЦ «Зеленопарк» до больницы в Голубом через Зеленоград. Сейчас ходит почти по тому же маршруту бесплатный автобус. Отличие будущего коммерческого — заезд к станции Крюково, фиксированные остановки (а не по требованию) и время работы и меньший интервал движения.

На маршрут планируют выпустить шесть автобусов малого класса, попросту говоря, маршруток. По условиям конкурса, ходить они должны каждые 15 минут, с 6:40 до 22:00 (время первого и последнего рейсов от больницы в Голубом).

Судя по расписанию, этот маршрут предназначен не столько для поездок в «Зеленопарк», который работает с 10:00 до 22:00 (не считая «Ашана»), сколько для транспортной связи Голубого и Андреевки с Зеленоградом. Автобус пойдет через Ленинградское шоссе, Панфиловский проспект, проезд внутри 18-го микрорайона, улицы Ленина, Новокрюковская, Логвиненко, Жилинская. В обратную сторону: улица Жилинская — улица Логвиненко — Новокрюковская улица — улица Ленина — улица 1 Мая — улица 2-я Пятилетка — Панфиловский проспект — Ленинградское шоссе.

Конкурс на пассажирские перевозки на этом маршруте выиграла организация, входящая в компанию «Транспорт 21 век», она же «Рустранссервис-3». У компании есть база в Новых Ржавках, то есть, рядом с «Зеленопарком».

Когда начнет работать этот маршрут, сколько будет стоить проезд — неизвестно, комментарии перевозчика получить пока не удалось. Цены он может устанавливать сам, а до запуска маршрута Минтранс еще должен проверить наличие у компании заявленного на маршрут транспорта и другие условия. Есть оговоренные конкурсом сроки: с датой начала перевозок перевозчик должен определиться «не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса» — то есть примерно в начале мая.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
деревня голубое, автобусы в зеленопарк
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Как будет развиваться московский транспорт до 2030 года. Самое важное из свежей программы Истории
Новый автобус Голубое-Зеленопарк через станцию МЦД Крюково запустят до начала мая Новости
Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» Реклама
Пустующую ярмарку в 3-м микрорайоне попробуют спасти мясом и рыбой Новости
Хирурги зеленоградской детской больницы успели вылечить годовалого малыша с опасным кровотечением Новости
Уколы красоты в прошлом! «Дни открытых дверей» в салоне IDOL FACE 9-11 февраля Реклама
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
Постаматы поставят у станции Крюково и на Центральном проспекте Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — пришедшим по рекламе скидка от 15-30% Реклама
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Посмотрите, как безобразно организован ремонт поликлиники в 15-м микрорайоне Новости
Количество автобусов №20 увеличили после отмены 17-го маршрута Новости
«Меня довел социум и предательство близких». Как хронический алкоголик держал дома целый арсенал оружия, а потом расстрелял посетителей зеленоградского кафе Истории
Местный житель гоняет водителей, заезжающих на тротуар Центрального проспекта, пока власти бездействуют Новости
На вокзале в Крюково положат противоскользящие коврики. Без отопления там скользко Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 10 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Эксперимент с отменой зеленого мигающего светофора снова продлен — теперь до лета Новости
Очередная беседка для пикников рухнула в зеленоградском лесопарке. Предыдущие случаи списывали на вандалов Новости
Пассажиры заметили дубль 23-го автобуса — «Мосгортранс» объяснил, что это такое Новости
Парковку очистили от снега, поднимая машины эвакуатором. Похоже, это не самый быстрый способ Новости
Предупреждение для пешеходов о совмещенной фазе появилось на экспериментальных светофорах Новости
Охранники поездов МЦД спят, едят и сушат бельё прямо в вагонах. Это вообще нормально? Отвечает перевозчик ЦППК Ответы
Квест от MODISH GROUP — выигрывай скидку 25% в любимое заведение Зеленограда Реклама
Одиннадцать километров ничьих труб нашли в подвалах зеленоградских домов Новости
Стало известно расписание объединенных автобусных маршрутов 17+23 и 5+10 Новости
Строительство крытого рынка на Крюковской площади отложили. Уличные палатки снова остаются, но в теории могут снизить цены Новости
На нескольких зеленоградских светофорах включили таймер обратного отсчета. Но это временно Новости
Обложки для паспортов появились в магазине «Зеленоград.ру» Новости
Две большие парковки на Сосновой аллее станут бесплатными. Управа предлагает сделать там фестивальную площадку Новости
Зеленоградец Александр Усольцев получили премию мэра за развитие туристического потенциала Москвы Новости
После открытия «Вайлдбериз» в жилом доме, грузовик начал ездить по пешеходной дорожке среди идущих в школу детей Новости
Определился застройщик ТЦ в 19-м микрорайоне. На аукционе он поднял цену за участок в 60 раз Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Размер креста на обновленной версии герба района Савелки увеличили — теперь его можно разглядеть без микроскопа Новости
Автобусная остановка «МЦД Крюково» на эстакаде, с помпой открытая недавно мэром, завалена снегом. Похоже, забыли решить, кому её чистить Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру