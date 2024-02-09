Появилась петиция за возврат 17-го автобуса 09.02.2024 ZELENOGRAD.RU

«Удобный и популярный маршрут был отменен, — пишет автор петиции. — Это создало большие неудобства, особенно для людей с ограничениями по передвижению. Теперь нам приходится идти пешком. Это утомительно и занимает время. Потеря маршрута номер 17 серьезно повлияла на качество нашего общественного транспорта».

17-й автобус объединили с 23-м, изменив при этом маршрут движения — теперь он едет не от 16-го района по улице Логвиненко, а от 14-го по Панфиловскому проспекту. Департамент транспорта советует пользоваться 20-м маршрутом и даже увеличил на нем число автобусов, но, по отзывам пассажиров, их всё равно не хватает, а расписание не такое удобное, как было у 17-го.

Кто может — теперь идёт пешком. «Чтобы доехать из 14 района в 16-ый я уже второй день иду пешком на остановку „Михайловский пруд“», «Ждала очень долго автобуса и от ТЦ „Столица“ — плюнула и пошла пешком», «Живу в 17-м, а садик в 14-м — и раньше было тяжело добираться, а мест в детсаду рядом с домом нет», описывают местные жители свой опыт.

Отмена удобного автобуса увеличила нагрузку на другие маршруты: 15, 400 Т, 20, 23. «400т раньше свободный был, а сейчас после первой остановки уже сесть некуда», «Утром на 15-м битком, многие не влезли в автобус».

Жалуются и на неудобное расписание, и на неравномерность движения. «Подряд практически выскакивали 15 и 23, а потом стоишь дураком минут 15-20», «почему-то 15 и 10 ходят друг за другом, получается то густо, то пусто», «У 17-го хоть было расписание, а сейчас тупо рулетка «приедет-не приедет»

В общем, многим жителям нового города стало хуже. «Раньше автобусы 5 и 17 развозили исключительно по новому городу со станции плюс можно было поймать 400 т и 20. Сейчас вы хрен уедете нормально с эстакады в час пик, ибо Панфиловский стоит в нашу сторону, эстакада стоит, плюс в 15 и 23 уже едут люди. А в сторону старого города куча автобусов стартует со станции».

Конечно, такая онлайн-петиция мало влияет на перевозчика, пока её не подпишут хотя бы 3-5 тысяч человек. Одновременно с подписанием петиции отправьте свою личную жалобу в мэрию.

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