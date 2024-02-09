Теперь составлять административные протоколы будут сотрудники областного министерства транспорта, а во дворах — сотрудники главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ). Информацию о собственниках автомобиля сотрудники будут получать по запросу в МВД.

Это позволит быстрее реагировать на нарушения, считают областные власти. Аналогичная практика уже применяется в Москве.

Штраф за неправильную парковку в Московской области составляет 1500 рублей, плюс эвакуация машины на на спецстоянку.