Из его снегоуборочной машины всё летит прямо на припаркованные машины. Дальше между дворником и автором видео происходит такой диалог:

— Не надо так делать, а если камень?

— Нет камня

— А если есть?

Камень или кусок льда, действительно, могут быть. Что делать? Не убирать совсем или повернуть желоб снегоуборщика прямо. Это может не так удобно, но зато убережет машины.

Напишите, какой ещё совет вы можете дать дворникам в этой ситуации?