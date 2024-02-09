О закрытии ресторана стало известно от его работников. В МИЭТе подтвердили «Зеленоград.ру», что срок аренды у «Гранта» закончился и по закону университет был вынужден прекратить его работу, чтобы задействовать освободившиеся площади «для выполнения образовательных задач».

Там планируют разместить новый колледж электроники, для которого 8-й корпус МИЭТа является лучшим вариантом: он удален от основного комплекса и потоки студентов университета и колледжа не будут пересекаться. При этом в МИЭТе отмечают, что для комфортного размещения колледжа и этих площадей недостаточно. И вообще, университет испытывает острую нехватку площадей: изначально кампус проектировался на две тысячи студентов, а на начало этого учебного года загрузка была больше 5500.

Ресторан «Грант» нравился многим зеленоградцам домашней и недорогой кухней, многие годами ходили сюда обедать. «За 350-500 рублей можно вкусно и сытно поесть, тихо и спокойно, приятные сотрудники, иногда вечером здесь что-нибудь отмечаем. Прекрасное меню и цены приемлемые» — это типичный отзыв о ресторане.