Комплексное благоустройство проведут этой весной и летом на территории между корпусами 2037, 2038, 2039 и 2040. Работы планируется начать 15 апреля.

Двор большой, объем работ тоже немалый. Везде заменят покрытие: на парковках, в местных проездах, на пешеходных дорожках, на детских и спортивных площадках. Заменят и все бордюры. На пешеходных дорожках снимут всю брусчатку и положат вместо неё асфальт. На детских и спортивных площадках заменят оборудование и сделают покрытие из резиновой крошки. На футбольной площадке уложат искусственную траву. Устроят площадки для отдыха со скамейками у корпусов 2037 и 2038. У корпуса 2040 поставят уличные тренажеры и столы для настольного тенниса.

Кроме того, заменят газонные ограждения у подъездов, в девяти местах на тротуарах сделают понижение, нанесут новую разметку на парковках, поставят 78 парковочных столбиков. В документации конкурса срок работ обозначен с 15 апреля по 30 июня, но в контракте написано, что срок исполнения не позднее 31 августа.

Детальный проект этого благоустройства не опубликован, с жителями, похоже, его не обсуждали, с местными депутатами тоже — во всяком случае, в опубликованных решениях совета депутатов Крюково 2023 и 2024 годов этих адресов нет. Предельно кратко об этих планах известила префектура в сентябре прошлого года.

Заказчик работ — «Жилищник», в конкурсе на их выполнение участвовали девять организаций, а победитель снизил начальную цену 30 до 22 миллионов рублей. Контракт заключен с ООО «Москладка», в портфолио которой много работ по комплексному благоустройству в других районах Москвы. Правда, как она собирается сделать работу качественно с таким сильным понижением цены, непонятно.