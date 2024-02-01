Об этом сообщили водители — таймер работает на Новокрюковской улице, на светофоре возле остановки «Дежурная аптека» (на фото). Также говорят о светофоре с таймером возле ТЦ «Зеленоградский».

В компании «Спецдорпроект» пояснили «Зеленоград.ру», что на светофорном объекте идет реконструкция, нет адаптивного управления, поэтому заработали таймеры обратного отсчета для красного и зеленого сигнала.