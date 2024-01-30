«Пришли 23 ребёнка, а там снега куча. Воспитатель взяла лопату, стала чистить сама, а мужики, которые должны обслуживать каток, смотрели. Пока заведующая не позвонила в управу. Тут же мужики притащили снегоуборочную машину и лопаты взяли», — написала Юлия в группе «Подслушано Зеленоград» о ситуации на катке с искусственным льдом у корпуса 936.

Детский сад школы 1528 не первый раз устраивает для своих воспитанников прогулку на соседний каток и даже занятие по катанию. «Ребята провели время познавательно и с пользой для здоровья, получили массу положительных эмоций, хорошее настроение и знания о катке», — рассказывала школа в середине декабря.

Почти все катки в городе обслуживает «Жилищник». К качеству льда и нечищеному снегу на катках много претензий во всех микрорайонах. Однако в своих телеграм-чатах управляющая компания на просьбы почистить лёд почти не реагирует и не регистрирует такие заявки. Даже вопросы о том, где взять лопаты для самостоятельной очистки дворовых катков, остаются часто без ответа.