«На кухне теперь не работают розетки, не включается микроволновка, варочная панель, духовка, кофе-машина и даже „Алиса“! Мне детей чем на ужин кормить? Я даже погреть ничего не могу! Почему вы вырубаете электричество без предупреждения? Присылайте электрика и исправляйте!» — написала управляющей компании жительница корпуса 903 Юлия в четверг вечером. «Сгорела бытовая техника, духовка с СВЧ и индукционная плита! — присоединилась Анастасия. — У соседей по этажу сгорел холодильник и вытяжка, кто будет отвечать?»

В ответ на все заявки отвечали только, что электричество восстановлено. Однако в пятницу днём его снова отключили. На этот раз «Жилищник» сообщил (не в порядке предупреждения, а отвечая на очередную жалобу) — в подвале меняют кабель, поэтому 36 квартир подъезда №1 отключены от электроснабжения. На вопросы, почему нельзя было предупредить заранее и сколько продлится отключение, управляющая компания не реагировала.

«Бытовая техника сгорела у большинства жителей 1-го подъезда, — рассказала „Зеленоград.ру“ о последствиях отключений жительница корпуса. — Жилищник по телефону озвучил, что его вины нет, что они являются так же пострадавшими, так как было хищение кабеля, и поэтому произошёл скачок напряжения».

Похожая история была летом в корпусе 166. У людей сгорела техника, а «Жилищник» отвечал, что причина — «вандальные действия неизвестных лиц». Что именно сделали вандалы, непонятно. Никаких повреждений жители не нашли, а одному из них представитель «Жилищника» сказал по телефону, что вандалы воспользовались ключами для входа в подвал, но откуда у них ключи, непонятно. «Жилищник» утверждает, что вызвал полицию, а жители требуют доказательств: актов, номер талона-уведомления и т. п. Ничего этого им пока не показывали. Чем закончилась та история, неизвестно.