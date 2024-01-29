После внезапных отключений электричества в 9-м микрорайоне у многих жителей испортилась техника 29.01.2024 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» на вопросы о причинах аварии и ответственном за ущерб отмалчивается или валит на неизвестных похитителей кабеля — подобные инциденты происходят в Зеленограде уже не первый раз. Ответ на вопрос, что делать в таких случаях, есть у Роспотребнадзора.

«На кухне теперь не работают розетки, не включается микроволновка, варочная панель, духовка, кофе-машина и даже „Алиса“! Мне детей чем на ужин кормить? Я даже погреть ничего не могу! Почему вы вырубаете электричество без предупреждения? Присылайте электрика и исправляйте!» — написала управляющей компании жительница корпуса 903 Юлия в четверг вечером. «Сгорела бытовая техника, духовка с СВЧ и индукционная плита! — присоединилась Анастасия. — У соседей по этажу сгорел холодильник и вытяжка, кто будет отвечать?»

В ответ на все заявки отвечали только, что электричество восстановлено. Однако в пятницу днём его снова отключили. На этот раз «Жилищник» сообщил (не в порядке предупреждения, а отвечая на очередную жалобу) — в подвале меняют кабель, поэтому 36 квартир подъезда №1 отключены от электроснабжения. На вопросы, почему нельзя было предупредить заранее и сколько продлится отключение, управляющая компания не реагировала.

«Бытовая техника сгорела у большинства жителей 1-го подъезда, — рассказала „Зеленоград.ру“ о последствиях отключений жительница корпуса. — Жилищник по телефону озвучил, что его вины нет, что они являются так же пострадавшими, так как было хищение кабеля, и поэтому произошёл скачок напряжения».

Похожая история была летом в корпусе 166. У людей сгорела техника, а «Жилищник» отвечал, что причина — «вандальные действия неизвестных лиц». Что именно сделали вандалы, непонятно. Никаких повреждений жители не нашли, а одному из них представитель «Жилищника» сказал по телефону, что вандалы воспользовались ключами для входа в подвал, но откуда у них ключи, непонятно. «Жилищник» утверждает, что вызвал полицию, а жители требуют доказательств: актов, номер талона-уведомления и т. п. Ничего этого им пока не показывали. Чем закончилась та история, неизвестно.

Роспотребнадзор рекомендует в такой ситуации следующие действия:

  • в первую очередь звонить или писать в аварийно-диспетчерскую службу (с регистрацией заявки), чтобы зафиксировать сам факт скачка напряжения. Телефон единой диспетчерской в Москве — 8-495-539-53-53
  • затем нужно обратиться в энергоснабжающую организацию (Мосэнергосбыт) и в управляющую компанию («Жилищник») с заявлением на предоставление заключения, кто виноват в случившемся (такие заявления тоже обязаны регистрировать и отвечать на них)
  • также необходимо получить заключение сервисного центра о том, что техника вышла из строя по причине скачка напряжения, с оценкой расходов на ремонт. Стоимость ремонта и предварительной экспертизы можно будет взыскать через суд, если причина поломки подтвердится
  • стоит заручиться поддержкой соседей при необходимости присутствия в суде.

Подробнее здесь.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, электричество
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выдано разрешение на строительство торгового центра на месте заброшенного продуктового магазина в 10-м микрорайоне Новости
Продолжение сериала «Молодёжка» снимают в Зеленограде. Для этого МИЭТ превратили в «Политехнический университет» Новости
После внезапных отключений электричества в 9-м микрорайоне у многих жителей испортилась техника Новости
Зеленоградские волейболисты заняли призовые места на первенствах Москвы и России Новости
Получи высшее образование в Зеленограде! Реклама
Женщина сломала ногу возле автобусной остановки на Центральном проспекте. И ещё много людей падали на этом месте Новости
Новость о возможном скором освобождении серийного убийцы — «зеленоградского чикатило» — взбудоражила город Новости
SURA SUSHI не даст тебе отказаться от приятностей! Реклама
Отмену общественных обсуждений проектов строительства продлили ещё на год. Это было первое, что сделала мэрия после каникул Новости
С герба зеленоградского района Савёлки пропал или очень уменьшился православный крест Новости
Розыгрыш автомобиля Changan Alsvin — в ТЦ «Зеленопарк» уже в эту субботу Реклама
Во дворе плохо убирают снег — обращения в «Жилищник» или в «Наш город» не помогают? Вот что ещё можно сделать Ответы
В зеленоградской полиции предложили убрать шумные развлекательные заведения куда-нибудь за город Новости
Дни клиента в IDOL FACE Зеленоград — с 26 по 28 января Реклама
Фестиваль увлекательной науки и техники «Ритм науки» для детей и родителей, а также лекция Алексея Савватеева - 2 и 3 февраля в Менделеево Афиша
Спортивный комплекс «Савёлки» закрывается на капитальный ремонт Новости
Открыт набор на 2024/25 учебный год в «Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» Реклама
«Жилищник» начал общаться с людьми с помощью искусственного интеллекта Новости
Давка при посадке на 17-й автобус, который планируют отменить и объединить с 23-м — обычное дело. Длина объединенного маршрута станет немного короче, но вряд ли это поможет Новости
Вакансия менеджера по продажам в Турагентство Fun&Sun Реклама
Началось объединение автобусных маршрутов, чтобы было больше возможностей поездок между старым и новым городом без пересадок Новости
На станциях электричек Крюково и Ховрино заменили контактную сеть на провода большего сечения. Спустя полгода после запуска МЦД Новости
Бесплатный мастер-класс по робототехнике «Битва роботов» — 27 января в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Обвиняемому за стрельбу по прохожему возле корпуса 830 вменили более тяжкую статью и отправили под домашний арест Новости
Сборщика подписей за выдвижение Бориса Надеждина на выборы президента РФ задержали в Зеленограде Новости
Лекция «Мифы о домашних животных» — 27 января в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Реформа социальной защиты: центры соцобслуживания закрыли, заявки через интернет, бельё на дом. Обещают, что будет лучше Новости
Две ямы с арматурой, которые внезапно появились возле детской площадки, управа не считает проблемой Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Часть парка Победы и набережную вдоль пруда перестали чистить от снега из-за новой лыжни. Кто важней: лыжники ли пешеходы? Новости
Ленин и Зеленоград: подборка интересных статей о вожде революции в нашем городе. При жизни и после смерти Истории
Розыгрыш в сети магазинов «Я Сама». Призы — пряжа Regia Active и журналы по вязанию Реклама
На тротуаре Центрального проспекта возле «1000 мелочей» возникла (снова) стихийная парковка. Машины подъезжают прямо ко входу в здание Новости
Честно объяснить долгое ожидание автобусов и сбои в отображении их на карте в мэрии не смогли. Или не захотели Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». Весь январь действует новогодняя скидка Реклама
В мэрии подтвердили, что строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами затянется до 2026 года Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру