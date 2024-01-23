Сборщика подписей за выдвижение Бориса Надеждина на выборы президента РФ задержали в Зеленограде 23.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Как сообщила сборщик Татьяна Червенко в своем телеграм-канале, полицию вызвал охранник ТЦ «Станция» на Крюковской площади, потому что ставить подписи собралось десять человек.

«Оставлял сегодня у нее свою подпись, — рассказал Андрей С., — по одному подходило несколько охранников, спрашивая, что мы делаем, просили уйти под предлогом того, что это несогласованное массовое мероприятие, созванивались с координатором сборщика, договориться не смогли, угрожали полицией. Поэтому, чтобы не подставлять Татьяну, люди стали расходиться на улицу. Когда я уходил, думал, что инцидент исчерпан, видимо все-таки вызвали полицию, жаль».

Полиция увезла Червенко в отдел полиции Силино и Старое Крюково. Там она написала объяснительную. Затем её отпустили. «Протокол не составили, значит я ничего не нарушила», заключила Червенко.

В дежурной части отдела полиции «Зеленоград.ру» не стали оперативно комментировать задержание сборщика, отправив в пресс-службу.

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Метки:
выборы, Надеждин Борис
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