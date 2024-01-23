Как сообщила сборщик Татьяна Червенко в своем телеграм-канале, полицию вызвал охранник ТЦ «Станция» на Крюковской площади, потому что ставить подписи собралось десять человек.

«Оставлял сегодня у нее свою подпись, — рассказал Андрей С., — по одному подходило несколько охранников, спрашивая, что мы делаем, просили уйти под предлогом того, что это несогласованное массовое мероприятие, созванивались с координатором сборщика, договориться не смогли, угрожали полицией. Поэтому, чтобы не подставлять Татьяну, люди стали расходиться на улицу. Когда я уходил, думал, что инцидент исчерпан, видимо все-таки вызвали полицию, жаль».