Как сообщила сборщик Татьяна Червенко в своем телеграм-канале, полицию вызвал охранник ТЦ «Станция» на Крюковской площади, потому что ставить подписи собралось десять человек.
«Оставлял сегодня у нее свою подпись, — рассказал Андрей С., — по одному подходило несколько охранников, спрашивая, что мы делаем, просили уйти под предлогом того, что это несогласованное массовое мероприятие, созванивались с координатором сборщика, договориться не смогли, угрожали полицией. Поэтому, чтобы не подставлять Татьяну, люди стали расходиться на улицу. Когда я уходил, думал, что инцидент исчерпан, видимо все-таки вызвали полицию, жаль».
Полиция увезла Червенко в отдел полиции Силино и Старое Крюково. Там она написала объяснительную. Затем её отпустили. «Протокол не составили, значит я ничего не нарушила», заключила Червенко.
В дежурной части отдела полиции «Зеленоград.ру» не стали оперативно комментировать задержание сборщика, отправив в пресс-службу.