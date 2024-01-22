Об «опасно оставленных» и ничем не огороженных раскопках в 11-м микрорайоне, возле корпуса 1118, сообщил местный житель Дмитрий на портал «Наш город». Спустя неделю ему ответила глава управы Наталья Гусева: обследование показало просадку грунта, инженерные службы устранили провал.

Что стало причиной провала, к тому же при сильном морозе, неизвестно. Другое ведомство, административно-техническая инспекция (ОАТИ), включившаяся в разбирательство, считает, что грунт просел в результате эрозии почвы.

Примечательно не только внезапное и беспричинное появление ям, но и то, что управа закрыла обращение с пометкой «Проблема не обнаружена». Это не первый случай, когда очевидную проблему «не обнаруживают». Например, летом жительница 4-го микрорайона писала о ямах, которые выкопали для установки фонарей. Их быстренько огородили, а в ответе тоже написали, что «проблема не обнаружена».