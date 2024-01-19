Честно объяснить долгое ожидание автобусов и сбои в отображении их на карте в мэрии не смогли. Или не захотели 19.01.2024 ZELENOGRAD.RU

«Увеличение интервалов движения автобусов связано с ухудшением дорожной ситуации по трассе следования маршрута, сложными погодными условиями и рядом других причин», ответили в «Мосгортрансе» на запрос «Зеленоград.ру» о более чем часовом ожидании 400-го автобуса 10 января.

«С 7:44 на остановке „Дом быта“ в направлении из Зеленограда ждал 400 автобус, — писал тогда местный житель. — первый раз в жизни простоял час, и в 8:50, наконец, приехал автобус, полный». Другие также сообщали о долгом ожидании автобусов. Погода в тот день была нормальной, необычных пробок не было.

Что за «другие причины», неизвестно. Но таким универсально-неопределенным ответом можно объяснить что угодно. И этот ответ нельзя назвать удовлетворительным.

Также «на отвали» ответили на вопрос «Зеленоград.ру» об отсутствии отображения автобусов на карта Яндекса. Он продолжался несколько дней, что в условиях массовых нарушений расписания и морозов значительно ухудшает положение пассажиров.

«Наземный городской транспорт работает штатно. Автобусы ходят в соответствии с расписанием. Возможны частичные неполадки в работе системы передачи данных о транспорте на маршрутах, которые оперативно устраняются», сообщили в Центре организации дорожного движения.

Иначе как издевательством эти ответы «Мосгортранса» и ЦОДД назвать нельзя. Тем более, это просто неправда. Автобусы не ходят «в соответствии с расписанием» — это подтверждают сами пассажиры. Долгое ожидание автобусов, толпы замерзших людей на остановках, приезд сразу по два-три автобуса одного маршрута — всё это требует не отписок, а хотя бы честных объяснений.

Сейчас пассажир и перевозчик оказались в неравном положении. Перевозчик, согласно правилам пользования наземным городским транспортом, не обязан подавать автобусы с объявленным интервалом, никаких санкций за нарушение расписания нет. При этом пассажир обязан оплатить проезд в любом случае, если даже автобус придётся брать с боем — тут всё строго.

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Метки:
автобусы
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