Хотя реорганизация системы соцзащиты идёт с прошлого года, информации о её сути было мало, разве что доходили слухи о сокращении социальных работников. На сайте департамента труда и социальной защиты четкие и внятные разъяснения происходящего отсутствуют. В итоге зеленоградские ЦСО доработали до конца декабря и закрылись. Телефоны бывших ЦСО, соответственно, отключены, странички в соцсетях исчезли.

Теперь образованы новые бюджетные учреждения, отвечающие за соцзащиту москвичей — ГКУ «Социальное казначейство» и ГБУ «Мой социальный помощник». Большинство заявок о социальной поддержке принимаются только через сайт мос.ру, семь услуг — в офисе «Мои документы» в Крюково. Официально сообщается, что получить выплаты, льготы и пособия стало проще и удобнее, сократились сроки принятия решений и уменьшился объем запрашиваемых документов.

«Социальное казначейство» генерирует и обрабатывает все поступающие заявки на выплату пособий семьям с детьми, доплаты пенсионерам и инвалидам, оформление удостоверений и прочее — всего 91 услуга. Большинство услуг оформляется через мос.ру. Но есть и те, что требуют личного присутствия, их оказывают в клиентских офисах при центрах госулсуг — в Зеленограде это «Мои документы» в ТЦ «Зеленоградский», у станции Крюково. Список этих услуг — на сайте «Социального казначейства».

«Мой социальный помощник» — это учреждение, куда перешли социальные работники. Они сохранили прежние участки работы, объем предоставляемых услуг не изменился, заверили «Зеленоград.ру» в администрации уже бывшего ТЦСО «Зеленоградский». «Определение нуждаемости, функциональная диагностика, составление индивидуального плана для каждого человека, которому мы помогаем, проводятся в рамках учреждения „Городская социальная инспекция“. Социальные инспекторы также будут осуществлять контроль факта и качества оказания услуги по надомному обслуживанию».

Что касается помощи инвалидам, то есть новшество — новая схема доставки памперсов и прокладок на дом. Для этого надо заключить договор на адресную доставку при очередном посещении пункта выдачи (в Зеленограде пункт находится в корпусе 826), далее сделать заказ на сайте мос.ру, выбрав удобное время доставки и встретить курьера у дверей квартиры. Также можно заказать обратный звонок через сайт ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов». Правда, сейчас можно рассчитывать только на адресную доставку в феврале.

Еще одно новшество обнаружилось в разделе «специальные проекты» сайта департамента соцзащиты. «С января все 87 отделений средств технической реабилитации инвалидов в столице становятся филиалами Московского городского центра реабилитации. Они останутся на прежнем месте и будут дополнительно оборудованы всем необходимым для полноценной и эффективной помощи». Технические средства реабилитации — это протезы, костыли, инвалидные коляски и том подобное. Но речь идет о «расширении границ реабилитации». В частности, о тесном сотрудничестве в деле реалибитации с медицинскими учреждениями. «Команда врачей-реабилитологов, неврологов, ортопедов, а также специалистов в других областях, включая юристов и психологов, оценивает индивидуальное состояние и возможности для реабилитации каждого», сообщает департамент. И предлагает оформить заявку на эту услугу на сайте центра.

Что касается центров «Московского долголетия» — то это клубы для общения и досуга москвичей 55+. Спортивные и творческие занятия, лекции, мастер-классы, экскурсии, праздники. Это направление мэрия активно развивает, судя по увеличивающемуся количеству центров и активному информированию об их деятельности.

По всем вопросам, связанным с социальной защитой и социальными услугами, рекомендуют обращаться в единую справочную департамента соцзащиты: 8-495-870-44-44.