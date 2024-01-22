После новогодних каникул зеленоградцы, получающие социальные пособия, пришли к закрытым дверям центров социального обслуживания (ЦСО) и увидели объявления, что вместо них теперь новая организация — ГКУ «Социальное казначейство». Зачем пришли? Здесь объясняли, какие документы для выплат надо собрать из разных ведомств, когда подать, каковы сроки получения различных справок и так далее. Это было удобно, особенно учитывая количество справок и выписок, нужных для получения выплат или льгот. Рассказываем, что изменилось.
Хотя реорганизация системы соцзащиты идёт с прошлого года, информации о её сути было мало, разве что доходили слухи о сокращении социальных работников. На сайте департамента труда и социальной защиты четкие и внятные разъяснения происходящего отсутствуют. В итоге зеленоградские ЦСО доработали до конца декабря и закрылись. Телефоны бывших ЦСО, соответственно, отключены, странички в соцсетях исчезли.
Теперь образованы новые бюджетные учреждения, отвечающие за соцзащиту москвичей — ГКУ «Социальное казначейство» и ГБУ «Мой социальный помощник». Большинство заявок о социальной поддержке принимаются только через сайт мос.ру, семь услуг — в офисе «Мои документы» в Крюково. Официально сообщается, что получить выплаты, льготы и пособия стало проще и удобнее, сократились сроки принятия решений и уменьшился объем запрашиваемых документов.
«Социальное казначейство» генерирует и обрабатывает все поступающие заявки на выплату пособий семьям с детьми, доплаты пенсионерам и инвалидам, оформление удостоверений и прочее — всего 91 услуга. Большинство услуг оформляется через мос.ру. Но есть и те, что требуют личного присутствия, их оказывают в клиентских офисах при центрах госулсуг — в Зеленограде это «Мои документы» в ТЦ «Зеленоградский», у станции Крюково. Список этих услуг — на сайте «Социального казначейства».
«Мой социальный помощник» — это учреждение, куда перешли социальные работники. Они сохранили прежние участки работы, объем предоставляемых услуг не изменился, заверили «Зеленоград.ру» в администрации уже бывшего ТЦСО «Зеленоградский». «Определение нуждаемости, функциональная диагностика, составление индивидуального плана для каждого человека, которому мы помогаем, проводятся в рамках учреждения „Городская социальная инспекция“. Социальные инспекторы также будут осуществлять контроль факта и качества оказания услуги по надомному обслуживанию».
Что касается помощи инвалидам, то есть новшество — новая схема доставки памперсов и прокладок на дом. Для этого надо заключить договор на адресную доставку при очередном посещении пункта выдачи (в Зеленограде пункт находится в корпусе 826), далее сделать заказ на сайте мос.ру, выбрав удобное время доставки и встретить курьера у дверей квартиры. Также можно заказать обратный звонок через сайт ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов». Правда, сейчас можно рассчитывать только на адресную доставку в феврале.
Еще одно новшество обнаружилось в разделе «специальные проекты» сайта департамента соцзащиты. «С января все 87 отделений средств технической реабилитации инвалидов в столице становятся филиалами Московского городского центра реабилитации. Они останутся на прежнем месте и будут дополнительно оборудованы всем необходимым для полноценной и эффективной помощи». Технические средства реабилитации — это протезы, костыли, инвалидные коляски и том подобное. Но речь идет о «расширении границ реабилитации». В частности, о тесном сотрудничестве в деле реалибитации с медицинскими учреждениями. «Команда врачей-реабилитологов, неврологов, ортопедов, а также специалистов в других областях, включая юристов и психологов, оценивает индивидуальное состояние и возможности для реабилитации каждого», сообщает департамент. И предлагает оформить заявку на эту услугу на сайте центра.
Что касается центров «Московского долголетия» — то это клубы для общения и досуга москвичей 55+. Спортивные и творческие занятия, лекции, мастер-классы, экскурсии, праздники. Это направление мэрия активно развивает, судя по увеличивающемуся количеству центров и активному информированию об их деятельности.
По всем вопросам, связанным с социальной защитой и социальными услугами, рекомендуют обращаться в единую справочную департамента соцзащиты: 8-495-870-44-44.
В числе наиболее значимых изменений, как официально говорят чиновники, связанные с соцзащитой, — новый подход к надомному обслуживанию. Помощь стремятся сделать максимально адресной, эффективной и по индивидуальному плану сопровождения. «Дистанционные сервисы позволили высвободить время, которое будет направлено на получателей для предоставления им услуг, ранее оказываемых исключительно за плату». Значит ли это, что количество бесплатных услуг расшилось или расширится, непонятно.
Социальные работники положены людям, частично утратившим способность к самообслуживанию, за которыми некому ухаживать. При этом они могут быть не одинокими, но не имеющими рядом родственников, которые физически могут их обслуживать. Заявка на соцобслуживание на дому тоже подается через мос.ру или в МФЦ «в зоне электронных услуг» (это значит, что в «Моих документах» можно сесть за компьютер с выходом в интернет — не более того). На сайте нового учреждения перечислены документы, нужные для оформления услуги. Рассмотрение и оформление заявки — пять дней, то есть вдвое быстрее, чем раньше. Но при этом в этот срок не входит «период проведения мероприятий по определению индивидуальной потребности заявителя в социальном обслуживании, продолжительность которого не может превышать три рабочих дня». Это значит, что домой к заявителю придут сотрудники упомянутого выше нового учреждения «Городская социальная инспекция», чтобы оценить его состояние, потребности, обстановку и прочее.
Кроме того, две недели может занять (если это нужно) получение заключения врачебной психиатрической комиссии и выписки из медицинской карты формы 027/у.
В обязанности соцработника входит покупка продуктов и лекарств, помощь в приготовлении еды, уборка квартиры, стирка белья, сопровождение на прогулку, помощь в оплате коммунальных услуг. Это как минимум, как сообщается официально, а полный список услуг определяется «в индивидуальной программе по результатам функциональной диагностики».
На практике всё действительно очень индивидуально — только без диагностики, а в личном общении. Одни соцработники делают всё перечисленное, другие нет, ссылаясь на большую загруженность или другие обстоятельства. «Как повезёт, соцработники меняются, — рассказала „Зеленоград.ру“ 73-летняя жительница 4-го микрорайона. — Сначала приходила очень хорошая женщина, убиралась, пылесосила, покупала продукты по списку, спрашивала, чем еще помочь. Потом появилась другая, она всё время спешила и говорила, что у неё много подопечных. Как-то на просьбу немного убрать в комнате ответила, что не знает, как включать пылесос». Приходили соцработники два раза в неделю.
Бесплатно услуги на дому оказывают только льготным категориям граждан и тем, чей среднедушевой доход ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Москве в расчете на душу населения. У кого выше — надо платить. Минимальный пакет услуг стоит сейчас больше пяти тысяч рублей в месяц. По самим услугам есть вопросы. Например, почему отменили бесплатное такси для доставки подопечных соцзащиты в больницу? Ужесточат ли требования к социальному обслуживанию на дому? Повысят ли цены на это обслуживание? Почему декларируется помощь только «частично утратившим способность к самообслуживанию»? А если человек полностью утратил эту способность, ему положена сиделка от города или нет?
Раньше территориальные управления или центры социального обслуживания были отдельными бюджетными учреждениями — несколько десятков по всей Москве. Оптимизация заключается в том, что эти ГБУ упразднили и централизовали — оставили пять. Подготовка к этой реформе началась в прошлом году, когда начали сокращать работников соцзащиты. Формально от них требовали или уволиться по собственному желанию, или подписать другой договор о найме. Об этом сообщали читатели «Зеленоград.ру», но достоверных фактов об этом у редакции нет. Одна из соцработников рассказала, что добровольно подписала уход по собственному и больше не работает в этой системе. Сократили в основном пенсионеров, добавила она. Другая соцработник сообщила, что ни с какими сокращениями не сталкивалась и работает в прежнем режиме, только работодатель называется по-другому. «Мы в новом ГБУ работаем всего две недели, и пока сложно сказать, что будет дальше, как и на что повлияет эта реформа», отметила женщина.