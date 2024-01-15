Медцентр «Томоград» спонсор темы
Разговоры врачей поликлиник с пациентами будут записывать и выборочно контролировать. Чиновники обещают, что медицинские проблемы останутся в тайне 15.01.2024 ZELENOGRAD.RU

В приказе департамента здравоохранения описан алгоритм и стиль разговора, а также и фразы, которые не рекомендуется использовать. Например, нельзя говорить «здрасьте, что у вас?», подшучивать над пациентом и критиковать его, использовать обращения «девушка, женщина» или «молодой человек, мужчина», произносить сложные медицинские термины, говорить «ваша проблема», «невозможно», «мы этого не делаем», «вы что-то путаете», «это ваша вина», «это не наша вина» и т. п.

Хотя правила общения между врачом и пациентом уже существуют, не всегда прием проходит в доброжелательной и комфортной атмосфере, не всегда врачи разъясняют процесс диагностики, лечения и возможные последствия понятным и простым языком, признают в департаменте здравоохранения. Пациенты жалуются на неуважительное отношение врачей, но и врачи иногда жалуются на неуважительно отношение со стороны пациентов.

Поэтому руководители поликлиник попросили департамент наладить выборочную проверку аудиозаписей приёма. В департаменте уверяют, что аудиозапись будет обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача, поэтому содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной.

Однако это странное утверждение. По правилам, врач перед приёмом должен представиться, а также идентифицировать пациента (да и просто обращаться к нему по имени отчеству во время приёма) — это попадёт на аудиозапись. А врача можно узнать по голосу — ведь обеспечивать выборочный аудиомониторинг будет сотрудник внутри поликлиники.

Профессиональные врачи говорят, что не боятся аудиозаписи и даже приветствуют, когда пациент сам тайком её ведёт — ведь так пациент может переслушать сказанное во время приёма, если что-то забыл. Поэтому, раз уж аудиозапись ведётся, неплохо было бы давать пациенту доступ к ней через электронную медкарту (ЭМК). Будет ли такая возможность, неизвестно — спросим департамент об этом и вернёмся с ответом.

Хотели бы вы иметь доступ к аудиозаписи вашего приема в поликлинике через электронную медкарту?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 61 человек
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поликлиника
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Курьеры на своём автомобиле требуются в сеть кафе «Гриша и Гоша» Реклама
В Зеленограде участились случаи нападения педофилов Новости
«Жилищник» выясняет законность закрытых дворов 17-го микрорайона Новости
Детский клуб Буракова: уникальные методики развития и обучения. Открыт набор на экспресс-подготовку к школе Реклама
Против гололеда в Зеленограде начали использовать песок вместо реагента Новости
Разговоры врачей поликлиник с пациентами будут записывать и выборочно контролировать. Чиновники обещают, что медицинские проблемы останутся в тайне Новости
Развивающие занятия для детей 4-5 лет в «Талант-клубе» Реклама
61 год назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Истории
В Андреевской школе продолжается капитальный ремонт, который закончили год назад Новости
Джаз-фанк — самое популярное направление для девочек! Обсуждаем мифы и приглашаем на танцы в ДИКЛАБ Реклама
Четвертая попытка ремонта Фирсановского моста закончилась, не начавшись. Короткий мост не могут починить больше трёх лет Новости
Возле приюта для бездомных животных построят большой ветеринарный пункт. Для этого снесут пару автосервисов Новости
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Несколько раз выстрелили в прохожего прямо на улице Зеленограда. Стрелявший говорит, что накануне его оскорбили Новости
На всех турникетах метро теперь стало возможным платить через СБП Новости
«День открытых дверей» в салоне IDOL FACE — 12-14 января Реклама
На вокзале в Крюково замерзают автоматы по продаже воды, кофе и билетов Новости
Фитнес-клуб «Гринсити» в корпусе 1801 внезапно закрылся Новости
Шоу «Инзэнайт» театра танца Todes — 28 января на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заморожено. Работы могут затянуться еще на два года Новости
Продажу помещений для детского сада в МЖК требуют отменить через суд Новости
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Реорганизацию парковки возле «Азбуки вкуса», которая мешает въезду в Зеленоград, рассмотрят в префектуре Новости
За отсутствие отопления в Солнечногорском округе возбуждено уголовное дело Новости
Раскрываем секреты кей-попа и приглашаем на танцы! Реклама
Разовые поездки по М-11 подорожали на 5-6 процентов Новости
На въезде на пешеходную дорожку Центральной площади решили повесить «кирпич» Новости
Репетиторский центр «iQ-центр» объявляет набор в экспресс группы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по любым предметам Реклама
Для строительства пятиэтажного паркинга в Южной промзоне начали искать инвестора Новости
Из-за холода в зданиях несколько солнечногорских школ перевели на дистанционное обучение Новости
Тепло улетает из наших домов через щели, которые должны были заделать ещё осенью. «Жилищник» винит только жителей Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
В здании поликлиники в корпусе 2042 авария — вероятно, прорвало трубу Новости
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
Магазин «Лента» на улице Гоголя закрывается — полки полупустые, остатки распродают Новости
Приглашаем на брейк-данс и развенчиваем мифы! Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру