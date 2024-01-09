Многочисленными рассказами о промерзающих подъездах заполнены последние дни чаты зеленоградских районов. Если даже в квартирах тепло, «отопление улицы» скажется на будущих счетах за коммуналку. Типичные проблемы: неплотно закрывающиеся двери, сломанные или задубевшие доводчики, незакрытые с лета окна. Всё то, что управляющая компания должна была сделать в рамках так называемой «подготовки к зиме».

Работы по ремонту и утеплению дверей и окон, настройке доводчиков начали ещё в сентябре — по крайней мере об этом отчитывались в префектуре. А в конце октября и.о.префекта подписал распоряжение, где утверждал, что «в целом, работы завершены» — для 541 дома подписаны акты о готовности к зиме. Однако, похолодание до вполне обычных для московского региона минус 20-27 градусов показало, что завершено только на бумаге.

«Жилищник» привычно перекладывает ответственность на жителей и призывает «не снимать пружины и доводчики с дверей, закрывать за собой двери и окна». Но на приложенных фотографиях хорошо видно, что сделать это невозможно: двери перекошены, доводчик не «доводит», открытые со стороны улицы оконные рамы недоступны. И это всё не жители сделали, а сам «Жилищник» не сделал осенью, когда якобы готовил дома к зиме.

При этом кто-то подписывал акты о приемке домов, но как жителям самим посмотреть эти документы, непонятно. На портале «Дома Москвы» есть раздел «Сезонная эксплуатация», но он закрыт для обычных горожан. Хотя десять лет назад мэр Собянин говорил, что для победы коррупции в области ЖКХ «важно сделать прозрачными все процедуры, чтобы воровать стало невозможно или трудно».

Как бы там ни было, необходимо заставлять управляющую компанию уменьшить потери тепла и, соответственно, размер счета за отопление. По каждому случаю пишите обращение на портал «Наш город».