Въезд и парковку на Центральной площади ограничат с восьми вечера 30 декабря до 4 января.
Причина — проведение городских новогодних мероприятий. Об этом сообщил Культурный центр «Зеленоград» (ДК), предупреждая своих посетителей. От префектуры или других ведомств информации пока нет.
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