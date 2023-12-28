В чате района местные жители говорят, что помещение для центра было маленьким, но вспоминают, какие хорошие праздники они устраивали возле дома.

Теперь помещение площадью 148 кв.м. продают за 18 миллионов рублей. Аукцион по продаже проведут в начале февраля. Назначение свободное, то есть новый собственник может открыть в нем что угодно, что можно размещать на первых этажах жилых домов.