Фитнес-зона появилась в «Зеленопарке» 27.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Но это не отдельный фитнес-клуб, а часть «городского курорта Termoland». Фитнес-зона доступна посетителям «Термолэнда».

Чтобы посещать фитнес регулярно, можно воспользоваться абонементами — на несколько месяцев или на год. Правда, в самый дешевый годовой абонемент за 19800 входит всего сто часов. Будут ли отдельные абонементы на фитнес, пока неизвестно

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Метки:
фитнес, зеленопарк
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