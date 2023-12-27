Но это не отдельный фитнес-клуб, а часть «городского курорта Termoland». Фитнес-зона доступна посетителям «Термолэнда».
Чтобы посещать фитнес регулярно, можно воспользоваться абонементами — на несколько месяцев или на год. Правда, в самый дешевый годовой абонемент за 19800 входит всего сто часов. Будут ли отдельные абонементы на фитнес, пока неизвестно
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