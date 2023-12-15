Но проблема сегодня не только на станции. «Сегодня решила на автобусе доехать от дома до поликлиники, из старого в новый город, — рассказала Ольга в зеленоградском чате. — На машине я тратила полчаса, на автобусе сегодня потратила два часа. Ожидание в обе стороны 30-40 мин. После этого желания использовать общественный транспорт отпало». Хотя неизвестно, сколько именно сегодня бы заняла такая поездка на машине.