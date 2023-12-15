Автобусный коллапс на Крюковской площади случился в пятницу вечером 15.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Автобусы с трудом передвигаются по Крюковской площади из-за снега на дорогах и сломавшегося автобуса. «От станции в старый город на автобусе пока что не уехать», — написала в 17:45 наша читательница Mary и прислала фотографии снежной каши на дорогах и застрявшего автобуса, который люди толкали вперед. На въезде на площадь выстроилась очередь из десятков автобусов.

Но проблема сегодня не только на станции. «Сегодня решила на автобусе доехать от дома до поликлиники, из старого в новый город, — рассказала Ольга в зеленоградском чате. — На машине я тратила полчаса, на автобусе сегодня потратила два часа. Ожидание в обе стороны 30-40 мин. После этого желания использовать общественный транспорт отпало». Хотя неизвестно, сколько именно сегодня бы заняла такая поездка на машине.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, крюковская площадь, пробки
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобусный коллапс на Крюковской площади случился в пятницу вечером Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
Маляры «Жилищника» снова покрасили подъезд вонючей краской — зимой и несмотря на запреты Роспотребнадзора и префектуры Новости
Число пострадавших в ДТП в ноябре резко снизилось по сравнению в прошлыми годами. Разбираем каждую аварию Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет сезон UGG Реклама
Где будут принимать врачи поликлиники на Каштановой аллее после её закрытия на ремонт. Полная информация с номерами кабинетов Ответы
Поезда МЦД-3 ночью и рано утром отменят на следующей неделе Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». С 1 по 15 января действует новогодняя скидка Реклама
К «Иридиуму» начали делать пристройку для кафе и ресторанов Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 16-м микрорайоне Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Подземные переходы после каждого снегопада превращаются в снежную горку. Подогрев ступеней не работает Новости
Когда автобус 28 вернут на прежний маршрут — через улицу Советскую? Ответы
АО «Радиус Автоматика» наращивает объемы производства электротехнической продукции — и открывает новые вакансии Реклама
Изменять автобусные маршруты сразу после открытия остановки на Крюковской эстакаде не будут Новости
В здании вокзала в Крюково выпал снег Новости
Жители Менделеево просят Путина починить отопление и горячую воду Новости
Началась подготовка к переводу части старых зеленоградских домов на закрытую схему горячего водоснабжения. Вот их адреса Новости
Новый авторский интерактивный спектакль «Приёмная Деда Мороза» — 15-30 декабря в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Пять поездов МЦД-3 отменили в утренний час пик из-за плохой погоды. Перерыв составил 50 минут Новости
Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик Ответы
Шоу-мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь» — 25 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
«Несостыковкой» объяснила префектура невывоз мусора из 17-го микрорайона и пообещала наказать виновных. Но снова вышла несостыковочка Новости
На нечищенной после прорыва трубы дороге в Брехово застряла скорая помощь Новости
Подари новогоднюю красоту с «Зелбукет» Реклама
На улице Радио сделают автобусную остановку Новости
Двух человек сбил ночью поезд на станции Крюково. Один из них погиб Новости
Тренажёрный зал «Суперкач» дарит скидку 40% на программу из 36 персональных тренировок — успейте оплатить до 31 декабря Реклама
Платеж за капитальный ремонт вырастет на полтора рубля с квадратного метра Новости
Отопления на новом вокзале в Крюково не было в проекте строительства. В мэрии заявляют, что подождать поезд можно в тепле, хотя единственное теплое место на вокзале — это туалеты Новости
Афиша «Soul Restaurant» — какие мероприятия ждут вас в декабре? Реклама
Лыжные трассы за горбольницей и ЦИЭ готовы. Накатали и другие популярные лыжни Новости
Префект Смирнов пообещал «очистить парковки и внутридворовые проезды». Но, похоже, уже поздно Новости
ЦОДД официально подтвердил продление эксперимента с отменой зеленого мигающего светофора — минимум на месяц Новости
Спектакль «Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей» — 16 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Детская поликлиника и травмпункт в 15-м микрорайоне закрываются на ремонт Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру