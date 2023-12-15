Автобусы с трудом передвигаются по Крюковской площади из-за снега на дорогах и сломавшегося автобуса. «От станции в старый город на автобусе пока что не уехать», — написала в 17:45 наша читательница Mary и прислала фотографии снежной каши на дорогах и застрявшего автобуса, который люди толкали вперед. На въезде на площадь выстроилась очередь из десятков автобусов.
Но проблема сегодня не только на станции. «Сегодня решила на автобусе доехать от дома до поликлиники, из старого в новый город, — рассказала Ольга в зеленоградском чате. — На машине я тратила полчаса, на автобусе сегодня потратила два часа. Ожидание в обе стороны 30-40 мин. После этого желания использовать общественный транспорт отпало». Хотя неизвестно, сколько именно сегодня бы заняла такая поездка на машине.