Редакция «Зеленоград.ру» изучила карточки аварий в статистике ГИБДД. В этом ноябре было четыре ДТП с пострадавшими, из них два наезда пешехода. Это кратно меньше, чем в этом же месяце в прошлые года: в 2022 году было 11 ДТП с пострадавшими (6 с пешеходами), 2021 — 8 (5), 2020 — 9 (6).

В чем причина такого резкого снижения именно в 2023 году, пока неизвестно. Тенденция это или случайность — выводы можно делать, анализируя статистику за больший период.

Напомним обстоятельства ноябрьских ДТП:

2 ноября 11:00, шел дождь, но было светло, такси «Москвич» поворачивало возле корпуса 418, на улицу Полагушина, где женщина заканчивала переход по нерегулируемой «зебре». Женщина, вероятно, получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Через три недели на этом перекрестке заработал пешеходный светофор.

4 ноября 18:10, шел дождь, было темно, «Форд Фокус» с неопытным водителем (стаж один год) неправильно выбрал дистанцию и в итоге столкнулись три машины, водитель одной из них («ВАЗ Приора») получил телесные повреждения с показанием к лечению. Водитель третьей машины «Хонда Цивик» не пострадал.

10 ноября 19:20, было темно, но сухо, такси «Киа Рио» поворачивало с Московского проспекте в 3-й микрорайон, не пропустила едущую прямо «ВАЗ Весту». Они стоклнулись. Водитель «Весты», вероятно, получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

21 ноября 16:55, было уже темно, но сухо, водитель «Хюндай Элантра» с небольшим стажем (три года) и без действующего полиса ОСАГО ехал по улице Логвиненко и возле корпуса 1508 сбил женщину, которая заканчивала переход по «зебре» со светофором. Женщина-пешеход попала в больницу.