Ресторан Nem & Pho расположен на втором этаже корпуса 1602А. Здесь готовят традиционные супы, горячие блюда, закуски. Цена 400-500 рублей. Меню, интерьер, подача (рекламная и реальная) — на фото. Отзывы пока положительные. Работают с 10 до 21 часа. Есть доставка при заказе от тысячи рублей (по Зеленограду бесплатная) 8-903-222-09-02.