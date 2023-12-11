Префект Смирнов пообещал «очистить парковки и внутридворовые проезды». Но, похоже, уже поздно 11.12.2023 ZELENOGRAD.RU

«Задача на ближайшую перспективу — максимально очистить парковки и внутридворовые проезды, чтобы слежавшийся, утоптанный снег не превратился в ледяную корку. Лед во дворах — это источник повышенной опасности, да и убирать его намного сложнее», — сказал префект, комментируя качество уборки после сильного снегопада неделю назад.

Действительно, по правилам, принятым в Москве, снег с асфальта или плитки должны убирать до твердого основания (под скребок). Но без специальных усилий это возможно сделать, если только убирать снег сразу, не дожидаясь, пока его утопчут до такого твердого состояния, что придётся пользовать ледорубом-скребком.

Уже сейчас, в самом начале зимы, на части пешеходных дорожек появилась плотная корка из снега, по которой и так-то ходить неудобно, а при скачках температуры она покроется льдом — и реагенты здесь не помогут (справа на фото). Почему так произошло, непонятно — то ли дворников не хватило, то ли зоны уборки разделены недостаточно чётко и часть дорожек остаются бесхозными

Другая проблема — внутридворовые проезды, которые чистят тракторами. Снег в них очень быстро трамбуется машинами, а сверху полируется щеткой трактора — сразу получается чистый лёд (слева на фото). А ведь всё это жилая зона и по этим проездам ходят пешеходы, зачастую альтернативной пешеходной дорожки просто нет.

Лишь 20 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие опросе, ответили, что все пешеходные дорожки и внутридворовые проезды очищены. Что с этим делать, непонятно. Уже сейчас можно констатитровать — задачу префекта «максимально очистить» коммунальные службы в полном объеме пока не выполнили, а скоро возможны новые снегопады и ждать под ногами асфальта придётся уже до весны. Но жители могут отправлять сообщения о дорожках, очищенных не до асфальта, на портал «Наш город».

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Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, уборка улиц и дворов, дворники
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