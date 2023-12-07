Почтовую кампанию Деда Мороза в столице запустили ещё 18 ноября. «Красочные почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза появятся в парках, торговых центрах и учреждениях культуры» , — сообщила мэрия и пообещала, что «возможность отправить письмо будет у каждого». Но в Зеленограде «столичных парков» нет — наши лесопарки, парк Победы и Дендропарк к этой категории не относятся, просто по ведомственной принадлежности. Другие объекты для почтовых ящиков тоже, видимо, не подошли.

Возможно, дело в том, что процесс доставки писем — это отчасти шоу: из специальных почтовых ящиков в Москве письма регулярно забирают «снеговики-почтовики», которые должны доставлять корреспонденцию в его усадьбу в Кузьминском лесопарке. «Иногда к сказочному почтовому десанту присоединяется и сам Дед Мороз», уточняют в мэрии. Почему нельзя отправить такой «десант» в Зеленоград, непонятно — ведь теперь до нашего города ходит «наземное метро». «По мере размещения новых почтовых ящиков карта будет дополняться» , — добавляют в мэрии.

В итоге в Зеленограде почту Деда Мороза организовали в четырех центрах ГБУ «Талисман» — до 20 декабря почтовые ящики установлены в корпусах 233, 309, 1203 и 842 (помещение 7). «Напишите и расскажите о себе, как прошел ваш год, какой подарок вы хотите получить от дедушки. Наши сотрудники соберут все письма и отправят их в город Великий Устюг», — предлагают в «Талисмане».

Традиционно письма для главного Деда Мороза страны, проживающего в Великом Устюге, также принимают отделения Почты России. В некоторых из них тоже устанавливают специальные новогодние почтовые ящики, но только в центральных отделениях крупных городов — в этом году таких ящиков всего сто на страну. Отправить письмо можно и через любой обычный почтовый ящик или в любом отделении Почты России. Пересылка не бесплатна — на конверт с адресом «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, „Дом Деда Мороза“» нужно наклеить марки на сумму в 29 рублей. Заказное письмо стоит дороже, зато его доставку можно отследить по трек-номеру. А чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать также полный обратный адрес с индексом (но, судя по отзывам, ответы приходят далеко не всегда). Иногда специальные готовые конверты для писем Деду Морозу с адресом продаются в самих почтовых отделениях.