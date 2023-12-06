Турникеты открыли на «новом-старом» месте на Привокзальной площади: у здания старого вокзала, там, где раньше был вход в подземный переход. Одновременно разобрали кирпичный кассовый павильон. Это нужно для строительства пандуса — пологого спуска в пешеходный тоннель со стороны нового города.

Турникетная линейка была на этом месте и раньше, а во время реконструкции станции Крюково её перенесли к началу платформы №1. Только проход был удобнее. Сейчас продолжается достройка нового вокзала, стоят заборы. «Вышли с первой платформы по центру, дальше в обход зигзагом мимо старого вокзала к скверу и дороге», описал путь читатель «Зеленоград.ру». Открытый до недавнего времени лестничный спуск с первой платформы сейчас закрыт.

Пологий пандус длиной 85 метров для спуска в пешеходной тоннель под станцией Крюково строят примерно от торгового центра на Новокрюковской, 7, далее вдоль путей. Он будет удобен для пешеходов, которые идут к станции от 18-гомикрорайона. Достроить его планируют не раньше лета 2024 года.